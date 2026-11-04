Minister herkent kritiek van ombudsman op boerenbeleid

DEN HAAG (ANP) - Minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) kan zich vinden in de kritiek van de Nationale ombudsman dat de overheid de afgelopen jaren onbetrouwbaar is geweest voor boeren. "Het klopt, net zoals de Ombudsman constateert dat boeren en tuinders al te lang te maken hebben met voorstellen die te vaak veranderen."

Volgens de ombudsman wisten boeren de afgelopen tien jaar niet waar ze aan toe waren "door wisselende regels, tegenstrijdig beleid en onduidelijke besluiten". Hij vindt dat de overheid moet "erkennen wat er is misgegaan en welke gevolgen dat heeft gehad voor boeren en hun gezinnen. Alleen dan kunnen boeren weer verder met hun bedrijf en hun leven".

De bewindsman neemt de aanbevelingen van de ombudsman ter harte, laat hij weten. Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid doelen voor boeren voor de lange termijn stevig in de wet moet vastleggen. Van Essen zegt dat ook te willen doen met zijn recent gepresenteerde stikstofbeleid. "Agrarische ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn."