AI-bedrijf Anthropic dient aanvraag voor beursnotering VS in

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 19:01
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG/AFP) - AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, heeft bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC vertrouwelijk documenten ingediend voor een beursnotering. Het bedrijf is in een race met rivaal OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, om mogelijk nog dit najaar een debuut op Wall Street te kunnen maken.
Door een vertrouwelijke aanvraag kan een bedrijf zijn documenten ter beoordeling voorleggen aan de SEC zonder financiële gegevens en bedrijfsdetails te openbaren tot veel later in het proces. "Dit geeft ons de mogelijkheid om naar de beurs te gaan nadat de SEC haar beoordeling heeft afgerond", meldde het bedrijf maandag.
De voorgenomen beursgang is afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, meldt Anthropic. Ook het aantal aan te bieden aandelen en de prijs zijn nog niet vastgesteld.
Anthropic werd in 2021 opgericht door voormalige werknemers van rivaal OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.
