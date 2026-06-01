Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?

Steeds meer huishoudens slaan hun zelf opgewekte zonnestroom op in plaats van die direct terug te leveren aan het net. Vooral de relatief goedkope stekkerbatterijen vliegen over de toonbank. Is het lastig om je investering terug te verdienen?

Volgens marktonderzoek van Sunergy Research zijn in het eerste kwartaal van 2026 bijna 20.000 plug-in thuisbatterijen verkocht. Dat is een explosieve stijging ten opzichte van vorig jaar.

Varianten

Naast de klassieke thuisbatterijen, die door een installateur worden aangesloten op de meterkast, winnen vooral de stekkervarianten terrein. Voor minder dan 1500 euro kunnen consumenten al een batterij aanschaffen die ongeveer 5 kilowattuur stroom opslaat.

Hoeveel thuisbatterijen er inmiddels precies in Nederland staan, weet niemand exact. Maar volgens Jeroen Neefs van Energy Storage NL gaat het om meer dan 100.000 systemen.

Toch blijft het financieel voordeel voor de meeste investeerders beperkt. Sterker nog, veel huishoudens zullen hun investering waarschijnlijk nooit terugverdienen.

Einde salderingsregeling

De belangrijkste reden voor de groei is het verdwijnen van de salderingsregeling op 1 januari 2027. Vanaf dat moment kunnen zonnepaneelbezitters hun teruggeleverde stroom niet meer volledig wegstrepen tegen hun eigen verbruik.

Daardoor wordt het aantrekkelijker om opgewekte stroom zelf op te slaan en later te gebruiken. Ook helpt het dat batterijen de afgelopen jaren flink goedkoper zijn geworden.

Toch waarschuwen deskundigen dat een thuisbatterij geen wondermiddel is. "In de winter blijf je afhankelijk van een energieleverancier, omdat je batterij nooit voldoende energie kan opslaan om de winter door te komen", vertelt Neefs bij RTL Nieuws.

Niet voor iedereen rendabel

De terugverdientijd hangt af van talloze factoren, zoals het stroomverbruik van een huishouden en de momenten waarop energie wordt gebruikt.

Sanne de Boer, senior specialist energietransitie bij de Rabobank, legt uit dat er maar een beperkte groep is die echt voordeel kan halen uit een thuisbatterij. Vooral huishoudens met zonnepanelen, een elektrische warmtepomp, inductiekoken en een elektrische auto maken kans om de investering terug te verdienen.

Voor gezinnen zonder warmtepomp of elektrische auto ziet het plaatje er een stuk minder gunstig uit.

Groeiende markt

Ondanks alle haken en ogen verwachten experts dat de markt verder groeit. Ook toekomstige nettarieven kunnen daarbij helpen. Vanaf 2029 gaan consumenten waarschijnlijk meer betalen tijdens drukke uren op het stroomnet, waardoor slim opgeslagen stroom aantrekkelijker wordt.

Voor wie toch een thuisbatterij overweegt, nog een belangrijk advies: koop niet automatisch de grootste accu.

Voor de meeste huishoudens is een batterij van 5 tot 6 kWh ruim voldoende. Een grotere accu krijg je in de zomer vaak niet leeg en in de winter juist niet vol.