Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

Een opvallende trend deze winter: verkoudheden lijken maar niet over te gaan. Veel mensen kampen wekenlang met klachten, ondanks voldoende rust en traditionele remedies. Experts leggen aan de Britse krant The Telegraph uit waarom.

Een normale verkoudheid zou binnen zeven tot tien dagen moeten verdwijnen. Toch is het niet ongewoon dat symptomen zoals hoest en verstopte neus langer aanhouden. De gemiddelde werknemer verzuimt hierdoor jaarlijks zo'n zes dagen.

De aanhoudende klachten van dit jaar specifiek hebben verschillende oorzaken. Een belangrijke factor is de nasleep van de coronalockdowns. Door het beperkte contact met virussen in die periode is onze natuurlijke weerstand mogelijk nog altijd verzwakt. Daarnaast circuleert er dit jaar een recordaantal griepvirussen.

Niet elke verkoudheid is een verkoudheid

Ook blijkt dat niet elke 'verkoudheid' daadwerkelijk een verkoudheid is. Sommige virussen, zoals het RSV-virus dat dit jaar vaker voorkomt dan normaal, veroorzaken vergelijkbare symptomen maar kunnen tot twee weken duren. Bovendien kunnen virussen tijdens het herstel opnieuw toeslaan, wat leidt tot nieuwe klachten.

Leefstijlfactoren spelen eveneens een rol. Stress, slaaptekort en slechte voeding kunnen het immuunsysteem verzwakken en het herstel vertragen. De oplossing ligt volgens experts in voldoende rust, gezonde voeding en goede hydratatie.

Dit is wat je kan doen

Antibiotica hebben geen zin bij een verkoudheid, benadrukken artsen. Deze medicijnen werken alleen tegen bacteriën, niet tegen virussen. Ook is er weinig wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van voedingssupplementen, tenzij er sprake is van een specifiek tekort.

Wel is het verstandig om een huisarts te raadplegen bij aanhoudende koorts boven 39 graden, ernstige bijholteontsteking, oorpijn of kortademigheid. Ook als klachten na tien dagen totaal niet verbeteren, is medisch advies gewenst.

Bron: The Telegraph