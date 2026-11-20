NEW YORK (ANP) - AI-bedrijf Anthropic ging vrijdag omlaag op de beurzen in New York. De maker van chatbot Claude steeg donderdag bij zijn recordbeursdebuut nog 17 procent, maar moest nu ruim 9 procent inleveren. Ook de algehele stemming op Wall Street was overwegend negatief, nadat het spectaculaire marktdebuut van Anthropic er niet in slaagde het vertrouwen in de AI-sector te herstellen.

Anthropic haalde donderdag een recordbedrag op met de beursgang en bereikte een beurswaarde van ongeveer 2 biljoen dollar. Na een spectaculaire openingswinst van 34 procent liep de koerswinst van het AI-bedrijf donderdag echter al flink terug. Beleggers bleven bezorgd of de bedrijven de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie wel kunnen terugverdienen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 49.187 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 7138 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde 1,4 procent tot 23.550 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag tot 2,3 procent lager. De Dow eindigde daarbij voor het eerst sinds juni onder de 50.000 punten. De verkoopgolf werd vrijdag voortgezet op de Aziatische beurzen. Vooral de markten in Japan, Zuid-Korea en Taiwan gingen hard omlaag. De strengere Amerikaanse regels om de toegang van China tot AI-chips te beperken, zorgden voor flinke koersverliezen onder de Aziatische chipbedrijven.

De Dow koerst af op een weekverlies van ongeveer 6 procent, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq deze week rond de 5 procent zijn gezakt. Dat zijn de grootste weekverliezen sinds april 2025, toen president Donald Trump met zijn wereldwijde handelstarieven voor paniek zorgde op de beurzen.

De chipproducenten gingen verder omlaag. Nvidia, dat door het spionageschandaal rond het bedrijf al honderden miljarden dollars aan beurswaarde heeft verloren, daalde 3,6 procent. Branchegenoten AMD, Marvell Technology en Micron Technology zakten tot bijna 7 procent.

Gap ontsnapte aan de negatieve stemming en klom ruim 13 procent. De kledingverkoper, bekend van merken als Old Navy en Banana Republic, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht.