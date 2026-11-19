Je gaat twee keer per jaar op controle, laat je gebit even reinigen en hebt één gaatje. Dan ben je met een tandartsverzekering in 2027 vrijwel altijd duurder uit dan zonder. Zo'n volwassene betaalt de tandarts in 2027 € 174,55 per jaar. Overstappen.nl zette dat bedrag naast alle 110 aanvullende tandpakketten uit het aanbod van 25 verzekeraars en labels voor 2027, meldt nieuws.nl

De uitkomst: bij 102 pakketten gaat er meer premie uit dan er vergoeding terugkomt. Maar 8 van de 110 komen positief uit, en het grootste voordeel is ongeveer € 20 per jaar.

De tandarts wordt 3 procent duurder, je vergoeding niet

De tarieven liggen vast. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ze op 30 juni 2026 vastgesteld. Een periodieke controle gaat van 28,51 naar 29,37 euro en een kroon van 330,07 naar 340,08 euro. Een vulling van één vlak kost € 61,83.

De polissen stijgen harder mee. Volgens Overstappen.nl gaan de premies in 2027 gemiddeld 3,9 procent omhoog, ongeveer 91 cent per maand. Poliswijzer.nl komt op een vergelijkbaar beeld: 63 procent van de tandverzekeringen wordt duurder, tegen 30 procent vorig jaar, en bij geen enkele polis gaat de maximale vergoeding omhoog.

Het goedkoopste pakket van vorig jaar wordt ruim €250 duurder

Het hardst getroffen zijn juist de overstappers die vorig jaar op prijs kozen. Wie het voordeligste pakket met tandarts nam, NN Zorg Voordelig, betaalt in 2027 ruim € 250 per jaar meer, rekende Poliswijzer.nl uit. In 2026 kostte NN Zorg Voordelig met Zorg Tand € 153,15 per maand, in 2027 is dat met Zorg Tand € 250 € 174,40.

Je krijgt er ook minder voor. Vorig jaar vergoedde de NN-tandpolis 80 procent, ook voor kronen en bruggen. Die tandartsverzekering is niet meer af te sluiten. De nieuwe vergoedt kronen en bruggen niet. Daarmee is NN ruim € 125 per jaar duurder dan VinkVink, dit jaar het voordeligste pakket met tandarts.

Twee gebitten doorgerekend

Of een polis loont, hangt vooral af van één grote behandeling. Daarom twee profielen met de NZa-tarieven van 2027. Profiel A is het jaar van Overstappen.nl: twee controles, tien minuten reinigen, één verdoving en één vulling, samen € 174,55. Profiel B heeft hetzelfde jaar plus een kroon van € 340,08, samen € 514,63 aan behandeltarief.

Daar staan drie pakketten tegenover. VinkVink Tand kost zo'n € 15,45 per maand bovenop de basispolis en vergoedt 75 procent tot € 250. Bij Zilveren Kruis vergoeden Tand 1, 2 en 3 sterren consulten voor 100% en gedekte overige behandelingen voor 75%. Tand 2 Sterren kost € 26,75 per maand met een maximum van € 500, Tand 3 Sterren € 49,75 met een maximum van € 1.000. Voor 30-plussers ligt de premie € 0,20 of € 0,25 per maand hoger.

VinkVink Tand (€ 185 per jaar): profiel A krijgt € 131 terug, € 54 verlies. Profiel B raakt het plafond van € 250, € 65 winst.

Zilveren Kruis Tand 2 Sterren (€ 321 per jaar): profiel A krijgt € 146 terug, € 175 verlies. Profiel B krijgt € 401 terug, € 80 winst.

Zilveren Kruis Tand 3 Sterren (€ 597 per jaar): profiel A krijgt € 146 terug, € 451 verlies. Profiel B krijgt € 401 terug, nog altijd € 196 verlies.

Zonder kroon verdient geen van de drie zichzelf terug.

Let op: bij een kroon komen soms techniekkosten. Bij Zilveren Kruis tellen techniek- en materiaalkosten mee voor het jaarmaximum. Dan is het plafond sneller bereikt.

Een AOW-echtpaar met Tand 3 Sterren: bijna €1.200 per jaar

Uitgebreide tandpolissen zijn bij oudere verzekerden populair, en daar stijgen ze flink. Zilveren Kruis Tand 3 Sterren gaat van € 43,75 naar € 49,75 per maand, € 72 per jaar erbij, zag Zorgwijzer. Voor een echtpaar met allebei die polis komt de rekening op bijna € 1.200 per jaar. Hebben jullie allebei een gewoon jaar zoals profiel A, dan komt er samen zo'n € 291 terug.

Opzeggen? Kijk eerst naar de wachttijd

Wie stopt en later toch weer een polis wil, begint soms opnieuw. Een zorgverzekeraar kan bij een overstap een wachttijd hanteren. Dan krijg je bepaalde kosten nog niet direct vergoed. Rijksoverheid noemt als voorbeeld een nieuwe kroon die pas na zes maanden wordt vergoed. Voor orthodontie, en soms ook voor kronen of bruggen, geldt vaak een wachttijd van 12 maanden tot 2 jaar. Een wachttijd die je al hebt uitgezeten, gooi je bij opzeggen weg. Dat is een van de valkuilen uit ons stuk „Overstappen van zorgverzekering? Deze 5 veelgemaakte fouten kosten je in 2027 veel geld”.

Bij een eenvoudige polis is opnieuw beginnen meestal geen probleem. Van de 55 verzekeringen met een maximale vergoeding van 250 euro accepteren er 53 nieuwe verzekerden zonder medische beoordeling. Bij uitgebreide pakketten kan een verzekeraar wel vragen stellen over je gebit.

Wanneer loont het wel?