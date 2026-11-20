Tandarts Lilian Reintjes uit Oeffelt kreeg woensdagavond de eerste appjes al tijdens de uitzending van Zembla. Het programma liet beelden zien van een neonazistisch vechttoernooi op het erf van een tandarts in haar dorp. Alleen: het was niet haar erf, en haar praktijk had er niets mee te maken.

De tandarts om wie het ging, woont in Oeffelt maar heeft zijn praktijk in Wijchen. Toch kreeg juist Tandartspraktijk Oeffelt donderdag boze telefoontjes, mails en slechte recensies. Reintjes moest aan vreemden uitleggen dat ze de man in de uitzending niet eens kent.

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