"Dit zijn precies de soort chips waar je zo verslaafd aan raakt. Geweldig spul!" Met die kop opende een Duitse krant vorige week een smaaktest. Een chef-kok uit Keulen proefde veertien merken paprikachips en vond een duidelijke favoriet.

Paprikachips zijn in Duitsland de populairste knabbelsnack. Nederland doet daar weinig voor onder: ruim een derde van alle chips die hier worden verkocht, heeft paprikasmaak.

Wie hier wil weten welke zak het lekkerst is, heeft aan een Duitse winnaar alleen niet zoveel. In Nederlandse tests eindigt opvallend vaak het goedkope huismerk bovenaan.

Lay's of Croky? Het panel koos anders

Een testpanel van ruim twintig mensen proefde vorig jaar acht soorten paprikachips uit de supermarkt . De meeste proevers zwoeren vooraf bij Lay's of Croky.

De uitslag: Albert Heijn won met een 7,9, voor Jumbo (7,3) en Croky (7,1). Lay's eindigde als zesde, met een 6,0.

Het is geen toevalstreffer. In een vergelijking van alleen huismerken vielen de AH-chips ook het best in de smaak, en in een blinde test uit 2018 stond het AH-huismerk eveneens op één. Een ander panel gaf Lay's in 2024 maar net een voldoende.

"De meeste proevers zwoeren vooraf bij een A-merk. Na de blinde test stond het huismerk bovenaan."

Een wet is het niet. In 2012 won Lay's nog een test met chipsmakers in de jury. Smaak blijft persoonlijk, en recepten veranderen.

Het prijsverschil is groter dan de smaakverschillen

In de test van vorig jaar kostte een zak van 250 gram huismerkchips 99 cent. Voor een zak Lay's van 120 gram betaalde je 1,48 tot 1,59 euro.

Omgerekend is dat ongeveer 4 euro per kilo tegen 12 tot 13 euro per kilo. Wie het A-merk koopt, betaalt dus ruim drie keer zoveel.

"Per kilo betaal je voor het bekende merk ruim drie keer zoveel."

Waarom je niet stopt na twee chips

Dat een zak zelden halfvol terug de kast in gaat, heeft een verklaring. Duitse onderzoekers ontdekten bij ratten dat ze het meest aten van voer met ongeveer 35 procent vet en 45 procent koolhydraten. Dat komt dicht bij de samenstelling van chips.

Ook ratten die al verzadigd waren, bleven dan eten. Echte chips prikkelden de beloningsgebieden in hun hersenen nog sterker dan het nagemaakte mengsel. De verhouding verklaart dus niet alles. En het ging om ratten: bij mensen is dit veel minder goed onderzocht.

Wat er in een zak zit

Chips bestaan voor ongeveer een derde uit vet. In 100 gram zit zo'n 500 kilocalorieën, en ongeveer 1,3 gram zout. Een hele zak van 250 gram levert ruim 3 gram zout op: meer dan de helft van de 6 gram die je maximaal per dag zou moeten binnenkrijgen.

Kijk ook naar de kleur. Lichtere chips bevatten doorgaans minder acrylamide, een stof die ontstaat bij het bruin bakken van aardappel en die mogelijk schadelijk is. Groentechips zijn trouwens geen gezonder alternatief.

Paprikachips in het kort