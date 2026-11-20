Bernhard van Oranje jarenlang de krant met zijn Amsterdamse vastgoed. Die panden verkocht hij deze zomer. Nu ligt zijn botenbedrijf Waterdream onder vuur. Een koper van een speedsloep is naar de rechter gestapt. Volgens haar is de boot veel trager dan beloofd en gaat hij gevaarlijk stuiteren. Als 'pandjesprins' haaldevan Oranje jarenlang de krant met zijn Amsterdamse vastgoed. Die panden verkocht hij deze zomer. Nu ligt zijn botenbedrijf Waterdream onder vuur. Een koper van een speedsloep is naar de rechter gestapt. Volgens haar is de boot veel trager dan beloofd en gaat hij gevaarlijk stuiteren.

Beloofd: 80 kilometer per uur

Nathalie van Noordenne en haar man zagen de Waterdream S-850 in november 2021 op de Masters Expo, een beurs voor vermogende bezoekers. Het is een sloep met de prestaties van een speedboot, snel genoeg om achter te waterskiën. Waterdream noemt het model op de eigen site 'de snelste boot in zijn klasse'.

Volgens Van Noordenne zeiden de verkopers dat de boot 90 km/u kon. Het echtpaar koos de Speedster-variant, die makkelijk 80 km/u zou halen. De prijs was 289.000 euro. Na inruil van hun oude sloep bleef er 229.000 euro over, inclusief trailer. In het contract stond levering in juli 2022.

Kleinere motor, latere levering

Daarna liep het mis. In plaats van een motor van 450 pk stemde het echtpaar in met 300 pk. Daarbij kregen ze de toezegging dat de boot nog steeds 70 km/u zou halen. De levering schoof op naar september 2023. Omdat hun oude sloep al was opgehaald, konden ze twee seizoenen niet varen.

Na de levering bleef één probleem hardnekkig: boven 55 km/u ging de boot stuiteren en steigeren. Na aanpassingen haalde hij in mei 2025 nog altijd maar 58 km/u. Dat is te weinig om te waterskiën.

Deskundigen die de koper inschakelde, vonden opvallende ontwerpfouten. Ze twijfelden ook of de boot bij harde wind veilig is voor de opvarenden.

Waterdream: 'Nooit afgesproken'

Waterdream vindt dat er niets mis is met de boot. Het bedrijf stelt dat de koper zelf voor de kleinere motor koos. Ook zou zij ingrijpende aanpassingen hebben geëist die de sloep 1300 kilo zwaarder maakten. Een topsnelheid boven 75 km/u zou nooit zijn afgesproken. Bernhard zelf appte dat de boot 'volledig getest en goed bevonden' was.

Van Noordenne wil de koop ontbinden. Haar man Gerrit overleed in november 2025. De zaak diende deze week, en de rechter doet naar verwachting op 23 december uitspraak. Waterdream heeft nog niet publiek gereageerd.

Niet de eerste tegenvaller

In juli 2022 zonk een ander Waterdream-jacht, een California 52, voor de kust van Ibiza. De boot was op dat moment niet verzekerd. In 2023 bepaalde de rechter dat Waterdream zelf moest opdraaien voor een schade van zo'n 1,3 miljoen euro.

Les voor kopers

Koopt u een boot vanwege de snelheid? Zet de topsnelheid dan in het contract. Kiest u later voor een andere motor? Laat dan schriftelijk vastleggen wat de boot daarmee haalt. Lever uw oude boot liefst pas in als de nieuwe er ligt.

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