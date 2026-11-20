Het kost je al gauw drie kwartier van je leven, maar dan heb je ook wat: wassen, knippen, föhnen, tussendoor een praatje over je vakantie et voilá; een frisse, nieuwe coupe. Hoeveel houdt de kapper daar eigenlijk zelf aan over?

Een beginner krijgt volgens de cao Kappersbedrijf €2.489 bruto per maand bij 38 uur, nog geen €21 boven het wettelijk minimumloon.

Hoeveel verdient een kapper hier en over de grens?

De bedragen zijn bruto, voor een volledige werkweek, zonder vakantiegeld en toeslagen. Voor België en Duitsland gaat het om het wettelijke of sectorale minimum: de salon mag meer betalen.

Land Wat het is Per uur Per maand Nederland cao, junior haarstylist begin tot topstylist max (38 uur) €15,12 tot €18,33 €2.489 tot €3.018 Nederland wettelijk minimumloon, 21 jaar en ouder (38 uur) €14,99 ca. €2.468 België sectorminimum, beginner tot volwaardige kapper (38 uur) €12,64 tot €17,99 ca. €2.081 tot €2.963 Duitsland wettelijk minimumloon (40 uur) €13,90 ca. €2.409

De Nederlandse uurlonen en alle maandbedragen voor het minimumloon, België en Duitsland zijn omgerekend: uurloon maal weekuren maal 52, gedeeld door 12. De Belgische bedragen gelden sinds januari 2025; in juni 2026 gingen de Belgische kapperslonen opnieuw omhoog.

Hoe stijgt het loon in een Nederlandse salon?

De cao kent vier functies. Na elk jaar ervaring in de branche gaat een kapper een trede omhoog, tot het eindbedrag van zijn schaal. Dit zijn de bedragen sinds 1 juli 2026, voor 21 jaar en ouder.

Functie Begin per maand Maximum per maand Treden Junior haarstylist, salonassistent €2.489 €2.535 2 Haarstylist €2.553 €2.664 4 Haarstylist allround €2.641 €2.824 6 Topstylist €2.787 €3.018 7

Daar komt 8 procent vakantiegeld bij, uitbetaald in mei. Een topstylist aan het eind van zijn schaal verdient zo ongeveer €39.100 bruto per jaar. Op zondag en feestdagen krijgt hij 25 procent per uur extra, een bedrijfsleider 20 procent op zijn hele loon.

Zit een kapper dan op het minimumloon?

Bijna. Het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli €14,99 per uur, meldt de Rijksoverheid . Een junior haarstylist zit daar 13 cent boven. Ook de best betaalde topstylist verdient met zeven jaar ervaring maar 22 procent meer dan het minimum. Kappers onder de 21 vallen in aparte jeugdschalen met lagere bedragen.

Sommige salons betalen via loongebouw B. Daarin krijgt een kapper 98 procent van het gewone loon, plus 11 procent provisie over de omzet boven een vaste norm. Een kapper die veel knipt en shampoo verkoopt, gaat erop vooruit; in een rustige maand valt het tegen.

Verdient een kapper in België of Duitsland meer?

In Duitsland is het wettelijk minimumloon de ondergrens: €13,90 per uur sinds 1 januari, volgens de Bundesregierung , en €14,60 vanaf 2027. Kappersmeester Dirk Reisacher, voorzitter van het kappersgilde in Baden-Württemberg, waarschuwde in de Deutsche Handwerks Zeitung al dat zo’n verhoging het hele loongebouw van een salon optrekt.

De ondernemers zullen op alle loonniveaus omhoog moeten. - Dirk Reisacher, kappersmeester en voorzitter van het kappersgilde in Baden-Württemberg

Wat verandert er in 2027?

De huidige cao loopt eind dit jaar af. Werkgevers deden op 13 november een eindbod: 3,5 procent erbij op 1 april 2027 en 3 procent op 1 april 2028, plus een reiskostenvergoeding van €0,25 per kilometer, meldt CNV . CNV-leden stemmen er sinds 16 november over.

Het twistpunt is loongebouw B. Nieuwe kappers komen daar vanaf 1 januari 2027 niet meer in. Kappers die er nu in zitten, blijven er volgens de werkgevers in, met minstens het gewone loon maar minder provisie. CNV wil dat iedereen eruit kan.

Stijgt het minimumloon op 1 januari met meer dan 13 cent per uur, dan moet de salon een junior tot april dat minimum betalen. Voor de topstylist die je haar knipt, betekent 3,5 procent ongeveer €106 bruto per maand extra.

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