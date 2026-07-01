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AI en aanleg voorraden helpen Nederlandse industrie aan groei

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 7:47
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ZEIST (ANP) - Nederlandse fabrikanten hebben in juni veel nieuwe bestellingen binnengekregen en produceerden daarom ook meer, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Volgens de organisatie komt dat deels doordat klanten voorraden aanlegden om prijsstijgingen voor te zijn, maar ook de snelle groei van AI helpt de Nederlandse industrie.
De maandelijkse inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam vorige maand uit op 55,5. Dat is iets lager dan de 55,9 in mei, maar nog wel het op een na hoogste cijfer van de afgelopen vier jaar. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp van de Nederlandse industrie.
De relatief hoge score is volgens de Nevi grotendeels te danken aan een forse stijging van het aantal nieuwe orders. Daarbij speelt mee dat de Iranoorlog waarschijnlijk voor hogere prijzen gaat zorgen, en klanten dat voor willen zijn door nu te hamsteren. Maar sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO wijst ook op toeleveranciers van de chipsector die profiteren van investeringen in AI.
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