Terugkeuren op de schop: waarom kampeerders straks duizenden euro’s meer kwijt zijn

Het afschaffen van het zogeheten terugkeuren dreigt een flinke financiële en praktische strop te worden voor bezitters van caravans en campers in Nederland. Brancheorganisaties waarschuwen dat kampeerders en ondernemers daardoor klem komen te zitten tussen rijbewijseisen, trekgewicht en Europese regels.

Wat er speelt

Terugkeuren is een administratieve handeling waarbij de maximaal toegestane massa van een voertuig op papier wordt aangepast, bijvoorbeeld van 3650 naar 3500 kilo. Daardoor mag zo’n camper worden bestuurd met een gewoon B-rijbewijs en kan een caravan beter worden afgestemd op het trekvermogen van de auto. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil deze mogelijkheid schrappen, als onderdeel van een pakket aan maatregelen rond voertuigveiligheid en handhaving.

Wie worden getroffen

Volgens Bovag, de Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) kiezen weggebruikers nu tienduizenden keren per jaar voor terugkeuren, juist om binnen de regels te blijven. Vooral eigenaren van zwaardere campers en van elektrische auto’s met caravan, waar het trekvermogen beperkt is, lopen risico als de regeling verdwijnt. Zonder terugkeuren rest volgens de branche vaak maar drie opties: een andere caravan zoeken, een andere auto kopen of uitwijken naar een voertuig uit het buitenland. Ook verhuurders en andere ondernemers in de kampeerbranche kunnen zo vastlopen in hun vlootplanning.

Politieke afweging