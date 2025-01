Air France gaat zaterdag weer op Tel Aviv vliegen

TEL AVIV (ANP/BLOOMBERG) - Air France gaat vanaf zaterdag weer op Tel Aviv vliegen. De luchtvaartmaatschappij begint met vijf vluchten per week tussen Parijs Charles de Gaulle en de Israëlische stad, meldt Air France.

Vorige week meldde het Duitse Lufthansa al in februari weer naar Tel Aviv te gaan vliegen. Luchtvaartmaatschappijen hadden vluchten naar bestemmingen in het Midden-Oosten opgeschort vanwege de spanningen in die regio, waaronder de oorlog tussen Israël en Hamas. Vorige week bereikten die een akkoord, dat onder meer bestaat uit een staakt-het-vuren.

Air France meldt verder de komende weken de vluchten tussen Parijs en de Libanese hoofdstad Beiroet weer op te starten. Transavia France vliegt vanaf 28 februari weer tussen de Franse luchthaven Orly en Tel Aviv.

Zustermaatschappij KLM heeft eerder de vluchten naar Tel Aviv tot en met eind maart opgeschort. Dit blijft zo, zegt een woordvoerder. Het is volgens hem nog niet bekend of KLM de vluchten vanaf april ook hervat. Ook de Nederlandse budgetmaatschappij Transavia vliegt tot eind maart niet naar de Israëlische stad. Hetzelfde geldt voor de luchthavens bij de Jordaanse hoofdstad Amman en Beiroet in Libanon.