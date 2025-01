Opnieuw code geel afgegeven om mist

DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt dinsdagmiddag opnieuw voor dichte mist in het midden en westen van het land. De waarschuwingscode geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Flevoland. Daar kan het zicht tot het begin van de avond minder dan 200 meter zijn.

In de drie noordelijke provincies, Overijssel en Limburg geldt de waarschuwing niet. In de andere provincies kan de mist plaatselijk vooral een probleem opleveren in het verkeer, aldus het weerinstituut.