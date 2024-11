Air France-KLM hard onderuit op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs na tegenvallende kwartaalcijfers. De luchtvaartcombinatie zag de kwartaalwinst flink dalen door hoge kosten bij KLM en de impact van de Olympische Spelen in Parijs. Veel reizigers vermeden tijdens de zomerspelen de Franse hoofdstad. Het aandeel werd bijna 11 procent lager gezet.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de verkiezingswinst van Donald Trump. De terugkeer van Trump in het Witte Huis zorgde woensdag voor stevige winsten en nieuwe recordniveaus op Wall Street. De Europese beurzen sloten echter lager door zorgen over hoge importheffingen voor Europese goederen in de Verenigde Staten.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 879,67 punten. Van Adyen, dat met cijfers kwam, was nog geen openingskoers bekend. De MidKap klom 0,7 procent op 861,46 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,8 procent, ondanks de dreigende val van de Duitse regering. De Londense FTSE-index won 0,2 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England dat later op de dag naar buiten komt. Parijs bleef vlak.