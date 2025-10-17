ECONOMIE
Air France vliegt vanaf zaterdag weer naar Madagaskar

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 20:22
anp171025199 1
PARIJS (ANP) - Air France gaat vanaf zaterdag weer van en naar Madagaskar vliegen. Vorige week liet de luchtvaartmaatschappij weten haar vluchten naar het eiland op te schorten vanwege de onrust daar.
"Air France is van plan om vanaf zaterdag 18 oktober de vluchten tussen Parijs Charles de Gaulle en Antananarivo te hervatten", meldde Air France vrijdag aan persbureau AFP. De luchtvaartmaatschappij vliegt volgens het vluchtschema zes keer per week naar Madagaskar.
Vrijdag werd de militaire leider van Madagaskar, Michael Randrianirina, beëdigd als president van het land. Op het eiland vonden de afgelopen weken demonstraties plaats tegen de regering. Die waren begonnen uit onvrede over de energie- en watervoorziening in het land. President Andry Rajoelina ontvluchtte het land. Deze week nam het leger de macht over. Randrianirina beloofde grondige hervormingen door te voeren.
