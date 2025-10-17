Wall Street sluit licht hoger na geruststelling Trump over China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger gesloten, na de koersverliezen donderdag. Beleggers reageerden op geruststellende opmerkingen van president Donald Trump over handelsgesprekken met China en de extra importheffing die hij onlangs aankondigde op Chinese goederen.

In een interview met Fox Business zei Trump dat die heffing van 100 procent "niet houdbaar" is. Ook bevestigde hij dat hij nog steeds van plan is de Chinese president Xi Jinping te ontmoeten tijdens de APEC-top in Zuid-Korea, die eind deze maand begint. "Ik denk dat het wel goed komt met China, maar we moeten wel een eerlijke deal hebben", zei Trump. Vorige week meldde hij "geen reden" meer te hebben om Xi te ontmoeten, nadat China exportbeperkingen had opgelegd voor zeldzame aardmetalen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 46.190,61 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 6664,01 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,5 procent hoger naar 22.679,98 punten.

Donderdag waren op Wall Street nog kleine verliezen te zien. Nieuwe zorgen over de staat van regionale Amerikaanse banken drukten de stemming. Vrijdag leken beleggers de hoop te hebben dat de problemen geen onderdeel zijn van een grotere crisis. Die banken, Zion Bancorp en Western Alliance, wonnen 5,8 en 3,1 procent. Een dag eerder kelderden de geldverstrekkers nog zo'n 13 en 10 procent.

Oracle zakte 6,9 procent. Het softwareconcern maakte donderdag zijn financiële vooruitzichten voor de langere termijn bekend. Beleggers zijn echter bezorgd dat Oracle niet kan voldoen aan de vraag naar zijn AI-clouddiensten.

Apple steeg 2 procent. Het techconcern heeft in de Verenigde Staten de exclusieve uitzendrechten voor Formule 1-races bemachtigd. De deal met Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, begint vanaf 2026 en duurt vijf jaar. De organisaties meldden niet hoeveel geld met de deal gemoeid is. Volgens de BBC gaat het om ongeveer 750 miljoen dollar (zo'n 646 miljoen euro).

Tesla klom 2,5 procent. De grote adviseur voor institutionele beleggers ISS heeft aandeelhouders van de elektrische autofabrikant aangeraden tijdens de aandeelhoudersvergadering op 6 november tegen het beloningspakket voor topman Elon Musk van 1 biljoen dollar te stemmen.

American Express won 7,3 procent. De creditcardmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en werd iets positiever over de verwachte resultaten dit jaar.