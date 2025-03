Airbnb dringt aan op herziening strenger verhuurbeleid Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Verhuurplatform Airbnb doet een beroep op de gemeente Amsterdam om het strengere beleid voor het verhuren van woningen aan toeristen te herzien. Volgens de organisatie maken woningen die voor korte termijn in het centrum via Airbnb worden geboekt, slechts zo'n 2 procent uit van het totale aantal overnachtingen. "Een verwaarloosbaar aandeel vergeleken met overnachtingen in hotels en andere accommodaties met een hoge bezettingsgraad", stelt Airbnb.

Het college van burgemeester en wethouders kwam vorige week met maatregelen om het verhuren van woningen verder aan banden te leggen. In heel het stadsdeel Centrum en in De Pijp mogen mensen vanaf volgend jaar hun huis nog maar vijftien nachten verhuren in plaats van dertig. Bewoners in deze wijken zouden te veel overlast ervaren van toeristen. De maatregel is onderdeel van een stappenplan om overlast van vakantieverhuur aan te pakken en de leefbaarheid in wijken te verbeteren.

Airbnb stelt dat dagjesmensen en hotelaccommodaties de belangrijkste oorzaak zijn voor het "overtoerisme" en de leefbaarheidsproblemen in het stadscentrum, waar zich meer dan de helft van de hotels bevindt. "Ter vergelijking: slechts 20 procent van de accommodaties op Airbnb bevindt zich in het centrum van de stad", aldus het verhuurplatform.