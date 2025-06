Misschien is rood vlees helemaal niet ongezond

Is het eten van rood vlees slecht voor je hart? Volgens een analyse van het bewijsmateriaal hangt het antwoord dat je van een wetenschapper krijgt waarschijnlijk af van wie zijn onderzoek heeft betaald.

Het debat over rood vlees en cardiovasculaire gezondheid woedt al decennia. Hoewel het verband tussen hart- en vaatziekten en worst, spek en ander bewerkt vlees alom bekend is, is het beeld voor onbewerkt rood vlees veel somberder. Sommige studies waarschuwen voor gezondheidsrisico's, terwijl andere geen significante impact vinden en een paar zelfs wijzen op voordelen.

Onderzoekers hebben nu een patroon bevestigd: als een door vakgenoten beoordeeld onderzoek werd gefinancierd door de vleesindustrie, is de kans veel groter dat rood vlees deel uitmaakt van een gezond dieet.

De onderzoekers bestudeerden wetenschappelijke bronnen en ontdekte 44 belangrijke studies over rood vlees en hartgezondheid. Twee derde van deze groep had verbindingen met de roodvleesindustrie.

De onderzoeken die door de industrie werden gefinancierd, toonden geen enkele aanwijzing dat rood vlees schadelijk is voor de hartgezondheid. 79 procent beschouwde de effecten als neutraal, terwijl 21 procent het als juist voordelig beschouwde.

Onderzoeken die niet door de industrie werden gefinancierd, toonden echter het tegenovergestelde resultaat: 73 procent rapporteerde schadelijke effecten op het hart en de cardiovasculaire gezondheid door het consumeren van rood vlees, terwijl niemand voordelen aangaf.

Er zijn in veel gevallen geen tegenstrijdige conclusies getrokken uit de onderzoeken. In plaats daarvan stelden ze andere vragen. In onderzoeken die door de industrie zijn gefinancierd, werd rood vlees vaak in vergelijking gebracht met bewerkt vlees of geraffineerde koolhydraten, combinaties die waarschijnlijk minder significante effecten op de hartgezondheid vertoonden.

In de onafhankelijke studies werd rood vlees vaker vergeleken met hoogwaardige plantaardige eiwitten; deelnemers die regelmatig deze laatste aten, vertoonden betere cardiovasculaire resultaten.

De bevindingen, gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition, wijzen op een breder probleem binnen de voedingswetenschap. Goed voedingsonderzoek is duur, ingewikkeld en tijdrovend. De voedingsindustrie behoort tot de zeldzame spelers die bereid zijn om te investeren in dit vakdomein.

Als je dus leest dat onderzoek aantoont dat rood vlees hartstikke goed voor je is, moet je proberen te ontdekken wie het onderzoek heeft betaald.