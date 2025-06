Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

Dilan Yeşilgöz liegt vrolijk verder. In het debat over de val van het kabinet voegde ze aan haar lange geschiedenis van jokken weer een paar frappante voorbeelden toe. Twee voorbeelden van vandaag.

Volgens haar is de PVV zo groot geworden omdat PvdA kiezers zijn weggelopen naar de PVV. Die bewering is niet nieuw. Maar hij is nog steeds helemaal onwaar. En dat weet Yeşilgöz natuurlijk ook wel. Door politicologen van de universiteit van Amsterdam is onderzocht waaruit 2023 de winst van de PVV kwam. Dat onderzoek bewijs dat die winst niet afkomstig was van links, maar van rechts en van mensen die normaal gesproken niet kiezen. Onder deze link staan alle details van dat onderzoek.

Verder probeerde zij ons wijs te maken, of vooral de PVV kiezers wijs te maken, dat ze helemaal instemde met dat 10 punten plan Geert Wilders.

CDA-leider Bontenbal legde haar geduldig uit waarom dat een leugen is. Goed verzonnen, en misschien trappen kiezers er in, maar niettemin inhoudelijk flauwekul.

Volgens de CDA-voorman konden de liberalen er niet mee instemmen, omdat sommige van die maatregelen niet mogelijk zijn.

Zaken als de grenzen helemaal sluiten of Syriërs direct naar hun land terugsturen kunnen helemaal niet, aldus Bontenbal. "Zeg dan niet dat je het met de tien punten eens bent."

Dilan Yeşilgöz liegt zo vaak en zo stellig, dat ze daarmee zelfs inspiratie is geworden voor cabaret, zoals hieronder is te zien in een filmpje van Even tot hier.

Het begon al met haar vluchtverhaal. Ze is door de KLM - betaald door de hardwerkende Nederlander - uit Turkije gehaald, zoals ze zelf schreef toen ze nog actief lid was van de SP. (niet eventjes als jeugdzonde, maar zeven jaar).

Hier is de eerste versie van haar vluchtverhaal, geschreven in het blad van de SP.

Heel lang geleden was er eens een land dat asielzoekers als mensen behandelde. Dat land heette Nederland. Toen ik als klein meisje van zeven met mijn moeder en zusje van drie uit Turkije moest vluchten voor het Turkse regime, nodigde de Nederlandse regering ons uit en betaalde zelfs onze KLM ticket. Mijn vader wachtte daar al op ons. Zijn reis was een stuk zwaarder geweest, over de bergen van lran en lrak. De kerk richtte ons huis in. Mijn moeder kreeg een mooi kruis om boven haar bed te hangen en ook al waren we niet gelovig, de nonnen vonden dat we wel een handje hulp konden gebruiken, waar die dan ook vandaan zou komen best.

De SP-krant

In latere versies is sprake van een heldhaftige vlucht in een gammel bootje, van Turkije naar Kos. Dat is in veel opzichte raar: ze zei zelf (toen ze nog heel links was) dat ze per KLM is gekomen. Bovendien ligt Kos even ver van Turkije als Amsterdam van Amsterdam-Noord. En er varen regelmatig toeristenboten

Met het vluchtverhaal is de toon en koers van Dilan gezet. Op weg naar de macht moet je soms fantaseren. En dat heeft ze gedaan.

'Typisch Dilan, jezelf net iets groter voordoen dan je bent.’

Daarna volgden nog andere verschrijvingen in haar CV. Zo zou ze de naaste medewerker zijn geweest van Eberhard van der Laan op het gebied van Veiligheid. Een belangrijke functie. Maar ze had die niet. Maureen Sarucco Sarucco was de belangrijkste adviseur van Eberhard van der Laan . niet Dilan Y.

Oud leidinggevende van Yesilgoz bij de gemeente Patricia Collette benadrukte tegen FTM dat Yeşilgöz niet direct voor de burgemeester werkte: ‘Die indruk wil nog weleens ontstaan in de media, typisch Dilan, jezelf net iets groter voordoen dan je bent.’

De 'nareis op nareis' leugen

De val van het kabinet-Rutte IV was een keerpunt in het Nederlandse politieke landschap. Daarna kwam immers Schoof en alle gedoe en stuurloosheid die dat veroorzaakt. Dilan liet met leugens het kabinet vallen en loog daarna dat haar VVD niet zou regeren met Wilders.

De VVD, onder leiding van Dilan Yeşilgöz, pleitte voor een hardere lijn op het gebied van asielbeleid. Dit leidde tot onoverbrugbare meningsverschillen binnen de coalitie, vooral met de ChristenUnie die niet wilde instemmen met uitstel van gezinshereniging

Yeşilgöz' beweringen over nareizigers

Na de val van het kabinet begon Dilan Yeşilgöz, als VVD-lijsttrekker, een campagne waarin ze het fenomeen 'nareis op nareis' als een groot probleem presenteerde. In een uitzending van Op1, slechts een dag na de kabinetsval, beweerde Yeşilgöz dat gestapelde gezinshereniging .

Ondanks de kritiek bleef Yeşilgöz haar standpunt herhalen. In een interview met de Volkskrant, een week voor de verkiezingen, maakte ze haar beweringen nog specifieker. Ze stelde dat het bij nareis op nareis ging om "duizenden mensen – hoeveel exact weten we niet". Deze uitspraak zorgde voor veel ophef en leidde tot vragen over de juistheid van haar beweringen.

De werkelijke cijfers

De cijfers die uiteindelijk door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werden vrijgegeven, schetsten een heel ander beeld dan wat Yeşilgöz had beweerd. Uit deze gegevens bleek dat het fenomeen nareis op nareis in werkelijkheid slechts om enkele tientallen gevallen per jaar ging. Dit stond in schril contrast met de 'duizenden' waar Yeşilgöz over sprak.

Wat nog meer vragen oproept, is dat al in augustus 2023, kort na Yeşilgöz' uitspraken bij Op1, de IND in een conceptnota een analyse had gemaakt van de omvang van nareis op nareis. Deze conceptnota gaf al aan dat de cijfers veel lager waren dan wat Yeşilgöz beweerde. Het is onduidelijk waarom deze informatie niet eerder naar buiten is gebracht of waarom Yeşilgöz haar uitspraken niet heeft gecorrigeerd.

Yeşilgöz' verdraaiingen tijdens de verkiezingscampagne

De verkiezingscampagne van 2023 werd gekenmerkt door een reeks controversiële uitspraken van VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz. Haar standpunten over asielbeleid en gezinshereniging kwamen onder vuur te liggen vanwege onnauwkeurigheden en overdrijvingen. Deze situatie leidde tot een groeiende behoefte aan fact-checking en een kritische blik op haar uitlatingen.

Zeven onwaarheden in één week

Een opvallend aspect van Yeşilgöz' campagne van 2023 was de hoeveelheid onjuiste beweringen die ze in korte tijd deed. Luc Stultiens, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks-PvdA en toegepast wiskundige, zette zeven overdrijvingen en onwaarheden van Yeşilgöz in één week tijd op een rij. Deze lijst illustreert hoe de VVD-lijsttrekker herhaaldelijk de feiten verdraaide om haar politieke agenda te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van deze onwaarheden zijn:

Yeşilgöz beweerde dat bij de VVD de armoede zou afnemen, terwijl uit cijfers blijkt dat het aantal mensen in armoede juist zou toenemen als het VVD-programma wordt uitgevoerd. Ze ontkende een bezuiniging van €1 miljard op onderwijs, terwijl de VVD daadwerkelijk €1,3 miljard op onderwijs bezuinigt. Yeşilgöz stelde dat de belastingen op inkomen omlaag zouden gaan, terwijl deze met €2,6 miljard zouden stijgen volgens de VVD-plannen Ze beweerde dat er bij GroenLinks-PvdA minder banen zouden komen, terwijl deze partij juist voor de meeste banen van alle partijen zou zorgen (+200.000).

Fact-checks van haar uitspraken

De uitspraken van Dilan Yeşilgöz over asielbeleid en gezinshereniging kwamen onder bijzonder strenge controle te staan. Haar bewering dat er "heel vaak" meerdere gezinnen naar Nederland komen op één asielvergunning, en dat het om "duizenden mensen" zou gaan, bleek ongefundeerd.

Fact-checkers en experts weerlegden deze claim. Migratiewetenschapper Carolus Grütters van de Radboud Universiteit noemde het een "door de VVD gecreëerd spookbeeld" en "een vorm van stemmingmakerij".

De controverse rond Yeşilgöz' uitspraken bereikte een hoogtepunt toen ze in een Kamerdebat moest toegeven dat haar bewering over "duizenden mensen" die via nareis op nareis naar Nederland zouden komen, onjuist was. "Dat had ik niet moeten doen," erkende ze.

Deze erkenning kwam echter pas nadat nieuwe stukken aan het licht brachten dat het ministerie van Yeşilgöz al kort na de val van het kabinet beschikte over voorlopige cijfers die haar claims ontkrachtten. Dit leidde tot scherpe kritiek van verschillende Kamerleden, die Yeşilgöz verweten dat ze gedurende de hele campagne had kunnen weten dat haar uitspraken niet klopten.

Impact op de beeldvorming

De uitspraken van Dilan Yeşilgöz over het asielbeleid hebben een aanzienlijke invloed gehad op de beeldvorming in de Nederlandse politiek. De VVD-lijsttrekker heeft met haar beweringen over 'nareis op nareis' een sfeer gecreëerd waarin het machteloze midden de regie over de grenzen kwijt leek te zijn. Ze loog, maar het beeld van een tsunami aan vreemdelingen en asielzoekers bleef.

Invloed op het stemgedrag

De retoriek van Yeşilgöz heeft een significante impact gehad op het stemgedrag van de Nederlandse bevolking. Haar overdrijvingen en onwaarheden hebben bijgedragen aan een verschuiving in de politieke voorkeur van kiezers. Niemand had zo veel baat bij Yeşilgöz' overdrijving als Geert Wilders, die met zijn anti-immigratieretoriek maar liefst . 37 zetels won

Het is opmerkelijk dat de VVD, door het verspreiden van onjuiste informatie over asielbeleid, onbedoeld de positie van meer extreme partijen heeft versterkt.

Ondermijning van de democratie

De gevolgen van Yeşilgöz' leugens reiken verder dan alleen de directe impact op verkiezingen. Ze hebben een bredere ondermijnende werking op de democratie. Het systematisch verspreiden van onjuiste informatie door een vooraanstaand politicus schaadt het vertrouwen in de politiek en de democratische instituties.

De VVD-lijsttrekker heeft met haar uitspraken bijgedragen aan een klimaat waarin feiten en fictie door elkaar lopen. Dit maakt het voor burgers steeds moeilijker om weloverwogen keuzes te maken bij verkiezingen. Bovendien heeft het geleid tot een situatie waarin, zoals een expert stelt, "elke politicus zomaar wat kan verzinnen en ermee wegkomen".

De ondermijning van de democratie wordt verder versterkt door het feit dat Yeşilgöz, zelfs nadat haar beweringen waren ontkracht, niet volledig afstand heeft genomen van haar eerdere uitspraken.