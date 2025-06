Schrikken voor Wilders: zelfs de Telegraaf geeft hem de schuld

Na een dag is er geen twijfel over: Geert Wilders en de PVV krijgen de schuld van de breuk van het kabinet. Hij had misschien nog gehoopt dat zij clubblad De Telegraaf vriendelijke zou zijn, maar daar is geen sprake van.



"Wilders trekt voor de tweede keer de stekker uit het kabinet waar zijn PVV me betrokken is. Dat zegt veel, zo niet alles over zijn wil om echt verantwoordelijkheid te nemen voor Nederland Nederland."

"Ook was er het totale amateurisme dat achter Wilders' brede electorale tapijt schuilging. De trieste waarheid is dat de PVV nooit serieus werk heeft gemaakt van het leiden van mensen om ons landsbestuur in goede banen te leiden. De kennelijk incapabele minister Marjolein Faber (Asiel) veronderstelt het. Dat komt in een partij met maar één lid volledig voor rekening van de voorman."

De analyse van De Telegraaf is glashelder en niet veel anders dan de analyse die ter linkerzijde wordt gemaakt.

De vraag blijft intrigeren waarom Wilders telkens zijn eigen glazen ingooit als hij iets voor elkaar lijkt te krijgen.

Met welk argument Wilders de komende maanden zijn electoraat gaat stimuleren weer op hem te gaan stemmen is de vraag.