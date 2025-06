Na spectaculaire aanval op Russische vliegvelden houdt Kyiv de adem in: “Iedereen verwacht dat er iets groots gaat komen”

Tot nu toe is een Russische tegenaanval uitgebleven. Wel klonk in Kyiv herhaaldelijk het luchtalarm. Er gingen geruchten dat Rusland een hypersonische raket had afgevuurd. “Dat is een raket die binnen een paar minuten overal toe kan slaan, dus daar kun je nauwelijks voor schuilen”, legt Colijn uit. “Het bleek loos alarm, maar het zorgt wel voor een hele hoop onrust.”