Schade door marters? Geen woonverzekering die het vergoedt: '25.000 euro kwijt'

De steenmarter rukt op. In grote delen van Nederland drijft het knagende monstertje woning- en autobezitters tot wanhoop. Vooral in Noord-Limburg is het raak. “We hebben te maken met een marterplaag. Het stikt hier van die beesten”, vertelt een familie aan consumentenprogramma Radar. De schade stapelt zich op, maar er is geen verzekering of overheid die het vergoedt.

De marters vestigen zich in huizen, op zolders en in spouwmuren. Daarbij laten ze een spoor van vernieling achter. “De ellende is dat ze hun nesten maken in de woningen van mensen. En een marter maakt geen klein nest, ze hebben de gehele isolatie van ons dak aan flarden getrokken. Dat heeft ons 25.000 euro gekost.”

Bot vangen

De familie probeerde hun verzekering aan te spreken, maar ving bot. Schade door dieren blijkt uitgesloten. “Dat snappen we wel, er komen momenteel waarschijnlijk heel veel schadeclaims binnen. Maar we kunnen nergens anders aankloppen. De overheid, de provincie, de gemeente, dierenwelzijnsorganisaties: niemand vergoedt de enorme schade.”

Verzekeringsexpert Stefan de Gooijer van Pricewise bevestigt dat het vaak misloopt bij de kleine lettertjes. “Schade door ongedierte wordt veelal uitgesloten door verzekeraars in de polisvoorwaarden van een (allrisk) woonverzekering.”

Ongedierte?

Maar de discussie draait om de vraag: is een steenmarter ongedierte? “Vallen steenmarters onder ongedierte, aangezien het om een beschermde diersoort gaat? Schade toegebracht door overige dieren is namelijk niet specifiek uitgesloten in de polisvoorwaarden van sommige verzekeraars”, aldus De Gooijer.

In 2015 gaf klachteninstituut Kifid een consument gelijk in een zaak tegen Aegon. De conclusie toen: een marter is geen ongedierte. Aegon moest alsnog betalen.

Polisvoorwaarden

Verzekeraars verschillen onderling sterk in hoe ze de regels formuleren. Zo sluiten OHRA, InShared, ABN AMRO en anderen schade door ‘dieren’ expliciet uit, terwijl verzekeraars als Achmea en FBTO het hebben over ‘ongedierte’.

“Maar, gezien de steenmarter op diverse ongedierte gerelateerde websites benoemd wordt, mag je er naar mijns inziens redelijk vanuit gaan dat de verzekeraar dit hier ook onder zal scharen”, zegt De Gooijer.

“Daarnaast komen de meeste definities van ongedierte op het volgende neer: Ongedierte zijn voornamelijk kleine dieren die als schadelijk of lastig worden beschouwd door mensen. Wat bij een steenmarter die schade toebrengt aan je woning of inboedel natuurlijk het geval is.”

All-risk

Hoewel schade aan de woning vaak niet wordt vergoed, ligt dat bij auto’s anders. Wie all-risk verzekerd is, kan meestal rekenen op een vergoeding als een steenmarter kabels heeft doorgeknaagd. Maar let op: zo'n claim kan invloed hebben op je schadevrije jaren en dus op je premie. Grote kans dat je uiteindelijk dus zelf opdraait voor de kosten.