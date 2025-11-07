Airbnb en Expedia bij winnaars op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Airbnb en Expedia behoorden vrijdag tot de stijgers op de beurzen in New York na kwartaalcijfers van de twee bedrijven die actief zijn in de reissector. Verhuurplatform Airbnb presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht door de aantrekkende vraag naar accommodaties en gaf een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal. Het aandeel klom meer dan 1 procent.

Airbnb had eerder juist last van een verzwakte reislust onder Amerikanen. Expedia sprong 15 procent omhoog. De onderneming achter reissites als Trivago en Hotels.com verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend na de flinke verliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 46.719 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 6676 punten en de techgraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 22.803 punten.

De beurzen sloten donderdag tot 1,9 procent lager. Vooral grote techbedrijven werden geraakt door hernieuwde zorgen bij beleggers over de sterk gestegen koerswaarderingen en de enorme investeringen in AI.

Door de aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid werd de publicatie van het belangrijke banenrapport, dat vrijdag op het programma stond, voor de tweede maand op rij uitgesteld. De banengroei speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Door het uitblijven van belangrijke economische cijfers zal de centrale bank de rente bij de volgende vergadering in december waarschijnlijk onveranderd laten.

Tesla zakte 3,5 procent. Aandeelhouders van de fabrikant van elektrische auto's hebben de megabeloning voor topman Elon Musk goedgekeurd. Tijdens de aandeelhoudersvergadering stemde ruim 75 procent van de aanwezigen in met de beloning in aandelen met een waarde tot 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. In de aanloop naar de vergadering was er veel kritiek op de hoogte van de megabeloning.

Take-Two Interactive Software verloor ruim 6 procent. Het gamebedrijf heeft de komst van de nieuwe game uit de populaire reeks Grand Theft Auto opnieuw uitgesteld. Grand Theft Auto VI (GTA VI) zal nu pas in november volgend jaar verschijnen. Eigenlijk had het misdaadspel dit najaar moeten uitkomen, maar de release was al een keer verschoven naar mei 2026.