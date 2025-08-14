ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Airbnb probeert verzwakte reislust Amerikanen weer aan te jagen

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 17:05
anp140825156 1
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Verhuurplatform Airbnb laat gasten in de Verenigde Staten voortaan accommodaties boeken zonder dat ze direct hoeven te betalen. Op die manier hoopt het verhuurplatform voor bijvoorbeeld vakantieverblijven Amerikanen aan te sporen meer te boeken. Airbnb heeft er de laatste tijd last van dat de reislust onder Amerikanen is verzwakt.
De functie "Reserve now, pay later" is specifiek bedoeld voor Amerikaanse accommodaties. Gasten hoeven het volledige bedrag dan pas acht dagen voor het einde van de gratis annuleringsperiode te betalen.
Andere platforms zoals Booking.com hebben zo'n functie al langer. Airbnb had al wel de mogelijkheid voor gasten om een deel van hun reservering te betalen en de rest kort voor het inchecken. Ook was het al mogelijk om te betalen via 'buy-now-pay-later'-dienst Klarna.
Airbnb waarschuwde beleggers vorige week nog voor gematigde groei in de rest van het jaar. De Noord-Amerikaanse markt heeft de algehele groei van boekingen afgeremd.
Vorig artikel

Bedrijf verongelukte luchtballon 'erg geschrokken en aangeslagen'

Volgend artikel

Trump: kans van 25 procent dat top met Poetin mislukt

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om