Airbnb probeert verzwakte reislust Amerikanen weer aan te jagen

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Verhuurplatform Airbnb laat gasten in de Verenigde Staten voortaan accommodaties boeken zonder dat ze direct hoeven te betalen. Op die manier hoopt het verhuurplatform voor bijvoorbeeld vakantieverblijven Amerikanen aan te sporen meer te boeken. Airbnb heeft er de laatste tijd last van dat de reislust onder Amerikanen is verzwakt.

De functie "Reserve now, pay later" is specifiek bedoeld voor Amerikaanse accommodaties. Gasten hoeven het volledige bedrag dan pas acht dagen voor het einde van de gratis annuleringsperiode te betalen.

Andere platforms zoals Booking.com hebben zo'n functie al langer. Airbnb had al wel de mogelijkheid voor gasten om een deel van hun reservering te betalen en de rest kort voor het inchecken. Ook was het al mogelijk om te betalen via 'buy-now-pay-later'-dienst Klarna.

Airbnb waarschuwde beleggers vorige week nog voor gematigde groei in de rest van het jaar. De Noord-Amerikaanse markt heeft de algehele groei van boekingen afgeremd.