Trump: kans van 25 procent dat top met Poetin mislukt

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 17:08
bijgewerkt om donderdag, 14 augustus 2025 om 17:10
De Amerikaanse president Donald Trump houdt er rekening mee dat zijn aanstaande top met de Russische leider Vladimir Poetin op niets uitloopt. "Deze bijeenkomst legt de basis voor de tweede bijeenkomst, maar er is een kans van 25 procent dat deze bijeenkomst niet succesvol zal zijn", zei Trump tegen Fox News Radio.
De leiders spreken elkaar vrijdag in Alaska over de oorlog in Oekraïne. Trump zei dat een eventuele deal over het beëindigen van het conflict pas gesloten zal worden bij een vervolggesprek. Daar mag dan ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aanschuiven. "De tweede bijeenkomst gaat heel, heel belangrijk worden, want dat is de bijeenkomst waar ze een deal gaan sluiten."
Trump heeft naar eigen zeggen drie plekken in gedachten voor zo'n tweede bijeenkomst. "Afhankelijk van hoe mijn gesprek verloopt, ga ik president Zelensky bellen en hem uitnodigen om naar de plek te komen waar we elkaar gaan ontmoeten."
