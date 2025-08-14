ECONOMIE
Bedrijf verongelukte luchtballon 'erg geschrokken en aangeslagen'

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 16:26
bijgewerkt om donderdag, 14 augustus 2025 om 17:03
 Greetzz Ballonvaarten, eigenaar van de verongelukte luchtballon in Friesland, is "erg geschrokken en aangeslagen" door het ongeluk. Dat zegt Frank de Goede, eigenaar van GreetZZ, in een verklaring op de website. "Onze gedachten gaan allereerst uit naar de nabestaanden, de gewonden en de overige passagiers."
Door het ongeluk in het Friese De Hoeve kwam een 66-jarige vrouw om het leven en raakten vijf mensen gewond. De piloot en het team bleven volgens De Goede ongedeerd. "Op dit moment onderzoeken de luchtvaartpolitie en Onderzoeksraad voor Veiligheid de toedracht van het ongeval. Wij werken vanzelfsprekend volledig mee. De veiligheid van onze passagiers en ons personeel staat altijd op de eerste plaats."
Het bedrijf heeft voor donderdag alle luchtballonvaarten geannuleerd, zegt Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) namens het bedrijf. Volgens haar zijn er meer luchtballonbedrijven die hun ballonvaarten deze dag hebben geschrapt naar aanleiding van het ongeluk in Friesland.
