Airbnb verhoogt verwachtingen nogmaals, mede door Gen Z-boekers

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Airbnb heeft zijn omzetverwachting voor de derde keer dit jaar verhoogd na een sterke vraag naar accommodaties in het afgelopen kwartaal. Vooral Gen Z'ers, geboren tussen 1997 en 2012, boeken de laatste tijd veel meer overnachtingen bij het verhuurplatform. Volgens topman Brian Chesky zijn zij goed voor bijna de helft van de bijgekomen nieuwe boekers.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 19 procent vergeleken met een jaar terug, naar 4,9 miljard dollar. Het bedrijf verwacht nu dat de omzet over het hele jaar ruim boven de 15 procent groeit, terwijl het in augustus nog uitging van 'minstens zo'n 15 procent'. Ook werd de prognose voor de winstmarge iets opgekrikt.

De uitstekende vooruitzichten zijn volgens Chesky "een enorme comeback" voor Airbnb, waarvan de omzetgroei in de jaren na de pandemie aan kracht inboette doordat Amerikaanse consumenten hun reisgedrag veranderden. Chesky, die Airbnb bijna twintig jaar geleden mede oprichtte, zei in augustus nog dat hij ontevreden was over het groeitempo.