Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Republikein wil afzettingsprocedure tegen Pete Hegseth

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
anp051126048 1
Volg ons op Google Nieuws
De Republikeinse volksvertegenwoordiger Thomas Massie wil volgende week een stemming afdwingen over een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Dat zei hij tegen CNN. Meerdere Republikeinse bronnen verwachten dat het Huis van Afgevaardigden daarmee instemt.
Volgens de nieuwszender houden Republikeinse parlementariërs Hegseth mede verantwoordelijk voor de zware verkiezingsnederlaag van hun partij. Hij zou president Donald Trump hebben overgehaald Iran aan te vallen zonder plan om de oorlog te beëindigen. Ook zou hij een snelle overwinning te rooskleurig hebben voorgesteld.
Trump blijft voorlopig achter zijn minister staan. Hij zei woensdag dat Hegseth "heel goed werk" levert en ontkende hem te willen ontslaan.
Het Pentagon zegt dat Hegseth tot het einde van Trumps ambtstermijn wil aanblijven. Een ingewijde zegt tegen CNN dat hij bereid is zich tegen een afzettingsprocedure te verzetten en zijn beleidskeuzes in het Congres te verdedigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2740029637 (1)

Houtkachel aan nu het vriest? Bij windkracht 2 of minder springt de Stookwijzer op rood

Een laptop toont een rood waarschuwingsscherm van de browser bij een verdachte website.

Chrome heeft een extra beschermstand tegen oplichters, maar je moet hem zelf aanzetten

Een witte iPod Classic met klikwiel ligt naast een opgerolde witte oordopjeskabel op een houten tafel.

Ligt er nog een oude iPod in huis? Mogelijk is hij duizenden euro's waard

shutterstock_2640402885

Wil je een leugenaar herkennen? Let niet op zijn blik, maar op de details

democratische-ezel-trump-cartoon-AI

Democraten winnen Huis én Senaat, maar hun grootste gevaar zijn ze zelf

anp041126057 1

Steenrijke Musk erkent dat Republikeinen ondanks zijn inspanningen verloren

Loading