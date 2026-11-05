Republikein wil afzettingsprocedure tegen Pete Hegseth

De Republikeinse volksvertegenwoordiger Thomas Massie wil volgende week een stemming afdwingen over een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Dat zei hij tegen CNN. Meerdere Republikeinse bronnen verwachten dat het Huis van Afgevaardigden daarmee instemt.

Volgens de nieuwszender houden Republikeinse parlementariërs Hegseth mede verantwoordelijk voor de zware verkiezingsnederlaag van hun partij. Hij zou president Donald Trump hebben overgehaald Iran aan te vallen zonder plan om de oorlog te beëindigen. Ook zou hij een snelle overwinning te rooskleurig hebben voorgesteld.

Trump blijft voorlopig achter zijn minister staan. Hij zei woensdag dat Hegseth "heel goed werk" levert en ontkende hem te willen ontslaan.

Het Pentagon zegt dat Hegseth tot het einde van Trumps ambtstermijn wil aanblijven. Een ingewijde zegt tegen CNN dat hij bereid is zich tegen een afzettingsprocedure te verzetten en zijn beleidskeuzes in het Congres te verdedigen.