Airbus: geen annuleringen vliegtuigbestellingen ondanks onrust

BERLIJN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De topman van vliegtuigbouwer Airbus ziet geen annuleringen van bestelde vliegtuigen door luchtvaartmaatschappijen ondanks de onrust in de sector. Dat zei Guillaume Faury dinsdag op een vliegtuigevenement in Berlijn. Volgens de topman zijn vliegmaatschappijen de laatste jaren "door een hel gegaan".

Recent hebben luchtvaartmaatschappijen te maken met hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. De blokkade van de Straat van Hormuz zet de aanvoer van vliegtuigbrandstof onder druk. Ook zijn belangrijke vliegroutes naar en over de regio verstoord. Luchtvaartmaatschappijen hebben als gevolg van de hoge kosten ervoor gekozen om vluchten te schrappen.

Dit jaar wil Airbus 870 commerciële vliegtuigen opleveren. Om dat doel te bereiken moet het bedrijf "meer doen in minder tijd", staat in een brief van de topman aan medewerkers die is ingezien door persbureau Bloomberg. De prestaties van Airbus waren in het eerste kwartaal "zwak", stelt Faury in de brief.