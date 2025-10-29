Airbus houdt ondanks problemen vast aan leveringsdoel vliegtuigen

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus verwacht nog altijd dit jaar 820 vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart af te leveren. Het concern kampte met een tekort aan vliegtuigmotoren voor zijn A320-toestellen, wat voor vertragingen zorgde. Daardoor moet Airbus in de laatste drie maanden van dit jaar in hoog tempo vliegtuigen afleveren om het doel te halen. Tot nu toe leverde Airbus 507 commerciële vliegtuigen af.

Airbus, dat de doelstellingen bij zijn derdekwartaalcijfers presenteerde, boekte in het afgelopen kwartaal een 14 procent hogere omzet van 17,8 miljard euro. De nettowinst steeg in een even hoog tempo tot 1,1 miljard euro.

Volgens topman Guillaume Faury kwam dat onder andere door sterke prestaties dit jaar van de tak voor defensiematerieel. Ook het onderdeel dat helikopters verkoopt, presteerde volgens hem "solide".