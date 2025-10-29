ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Airbus houdt ondanks problemen vast aan leveringsdoel vliegtuigen

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 19:10
anp291025258 1
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus verwacht nog altijd dit jaar 820 vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart af te leveren. Het concern kampte met een tekort aan vliegtuigmotoren voor zijn A320-toestellen, wat voor vertragingen zorgde. Daardoor moet Airbus in de laatste drie maanden van dit jaar in hoog tempo vliegtuigen afleveren om het doel te halen. Tot nu toe leverde Airbus 507 commerciële vliegtuigen af.
Airbus, dat de doelstellingen bij zijn derdekwartaalcijfers presenteerde, boekte in het afgelopen kwartaal een 14 procent hogere omzet van 17,8 miljard euro. De nettowinst steeg in een even hoog tempo tot 1,1 miljard euro.
Volgens topman Guillaume Faury kwam dat onder andere door sterke prestaties dit jaar van de tak voor defensiematerieel. Ook het onderdeel dat helikopters verkoopt, presteerde volgens hem "solide".
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading