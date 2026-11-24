NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Airbus verkoopt zijn Amerikaanse ruimtevaartactiviteiten aan investeerder Cerberus Capital Management. Het luchtvaartconcern richt zijn aandacht op een gezamenlijk initiatief om een Europees satellietbedrijf op te zetten dat kan concurreren met SpaceX.

Cerberus meldt dat het in Florida gevestigde ruimtevaartonderdeel van Airbus een satellietplatform biedt dat ruim 650 satellieten heeft gelanceerd voor klanten. De investeerder maakt geen overnameprijs bekend.

Airbus is bezig om zijn andere satelliet- en ruimtevaartactiviteiten te laten fuseren met die van de Franse en Italiaanse defensieconcerns Thales en Leonardo. Naast een concurrent voor Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, eigenaar van satellietcommunicatiedienst Starlink, moet het fusiebedrijf ook beter opgewassen zijn tegen Chinese concurrentie.