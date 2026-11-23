Minstens 720.000 Russische militairen zijn om het leven gekomen door de oorlog in Oekraïne, schrijven de onafhankelijke Russische media Meduza en Mediazona na een eigen analyse. In dit cijfer zijn ook vermiste militairen meegerekend.

Meduza en Mediazona spreken over de eerste schatting waarbij de vermisten zijn meegeteld. Zonder de vermisten, van wie het overlijden nog niet is geregistreerd, lag het dodental tot en met september naar schatting op meer dan 490.000, aldus de media. Rusland is zeer terughoudend met het openbaar maken van cijfers over het aantal gesneuvelde militairen in Oekraïne.

De media hebben bij hun analyse gebruikgemaakt van bronnen die eerder niet beschikbaar waren. Een daarvan is een database van het Russische statistiekbureau Rosstat, dat begin november werd gehackt door de Belarussische oppositiegezinde hackersgroep Cyber ​Partisans en de Oekraïense hackersgroep Silent Crow. De data zijn ook gedeeld met een aantal andere media, waaronder persbureau Bloomberg.