Veel mensen hebben een verwarmde handdoekdroger in de badkamer. Maar heb je die luxe niet, dan lonkt de centrale verwarming ; ook voor een shirtje of lange broek dat nog snel even droog moet. Binnen een uur is het weer droog en lekker warm. Maar er zitten een aantal nadelen aan het draperen van textiel over de cv.

“Op de radiator droogt hij gratis”: nee, de warmte blijft onder de stof hangen

Een radiator verwarmt de kamer vooral door luchtstroming: warme lucht stijgt op langs de platen en trekt koude lucht van onderen aan. Een handdoek of trui over de bovenkant blokkeert die stroom . “Het is erg verleidelijk om wasgoed op de verwarming te laten drogen”, schrijft meetbedrijf ista in zijn bespaartips. “Toch is dat zonde van de warmte, die niet goed uw kamer kan verwarmen.”

Het Britse woonblad Ideal Home vroeg het na bij mensen uit de branche en kreeg hetzelfde antwoord. John Klee van BestHeating: “Hangen er natte kleren over een radiator, dan kan de warmte niet goed door de kamer stromen.” Chris Michael, medeoprichter van ontvochtigermaker Meaco, rekent het door: “Daardoor warmen kamers langzamer op en loopt je rekening op.”

“De thermostaatkraan regelt het wel”: niet met een handdoek erover

Een thermostaatkraan, de knop met cijfers op je radiator, meet de temperatuur van de lucht eromheen. Zo’n kraan “werkt met een handdoek erover niet meer zoals het hoort”, schrijft Leonie Willems, energie-expert bij de Belgische vergelijkingssite Selectra.

Sokken en handdoeken rechtstreeks op de radiator lijken sneller te drogen, maar ze houden de warmte tegen. - Leonie Willems, energie-expert Selectra

Hetzelfde geldt voor andere dingen voor of over de radiator. Ista noemt een omkasting, (over)gordijnen die eroverheen hangen en zware meubels ervoor. Een kastje met ventilatoren eronder is iets anders: dat blaast de warmte juist de kamer in, al scheelt zo’n kastje maar een tientje per jaar

“Een beetje vocht kan geen kwaad”: onzin, het water moet ergens heen

Een droge handdoek heeft zijn water ergens gelaten. “Om te verdampen heeft het water warmte nodig, en die haalt het uit de kamer”, schrijft Willems. De damp blijft daarna in huis tot je hem wegventileert.

Waar droog je je handdoek dan wel?

Op een rek voor de radiator. Rob Nezard van UKRadiators.com raadt een droogrek vlak voor de radiator aan in plaats van eroverheen. De warmte kan dan langs de handdoek de kamer in.

Rob Nezard van UKRadiators.com raadt een droogrek vlak voor de radiator aan in plaats van eroverheen. De warmte kan dan langs de handdoek de kamer in. In de badkamer. Een handdoekradiator is daarvoor gemaakt en de badkamer heeft meestal een afzuiging. Zet die of het raam open tot het vocht weg is.

Een handdoekradiator is daarvoor gemaakt en de badkamer heeft meestal een afzuiging. Zet die of het raam open tot het vocht weg is. Met de deur dicht en het raam op een kier, als je toch binnen een rek neerzet, zegt Selectra. Niet in de slaapkamer.

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