Elk jaar in mei krijgt elke AOW'er zijn vakantiegeld in één keer op de rekening. Een ambtelijke werkgroep heeft uitgerekend wat het schrappen daarvan de schatkist oplevert: ruim €4,3 miljard in 2039. Toch raden dezelfde ambtenaren het af. De klap zou volgens hen vooral terechtkomen bij de ouderen met het minste geld.

De Dagelijkse Standaard zette de bedragen voor ingrepen in de AOW zelf op een rij. Wat de werkgroep in grote lijnen adviseert, lees je in ons eerdere stuk De berekening staat in het IBO-rapport Kostbaar goed. Minister Hans Vijlbrief stuurde dat op 19 november naar de Tweede Kamer.zette de bedragen voor ingrepen in de AOW zelf op een rij. Wat de werkgroep in grote lijnen adviseert, lees je in ons eerdere stuk Topambtenaren: laat de AOW met rust, maar snij in belastingvoordelen van ouderen . Dit stuk gaat over het geld dat je elk voorjaar van de SVB krijgt.

Zoveel vakantiegeld bouw je nu op

Werknemers krijgen als vakantiegeld meestal een percentage van hun loon. Bij de AOW werkt dat anders: je bouwt een vast brutobedrag per maand op, en dat beweegt mee met het minimumloon. De SVB past het elk halfjaar aan.

Woon je alleen, dan bouw je sinds 1 juli 2026 volgens de SVB €104,78 bruto per maand op. Ben je getrouwd of woon je samen, dan is het €74,85 bruto per persoon. Van januari tot en met juni 2026 lagen de bedragen op €106,55 en €76,10.

Reken je twaalf maanden met het huidige bedrag, dan krijgt een alleenstaande ongeveer €1.257 bruto. Krijgen jij en je partner allebei AOW, dan is het samen bijna €1.800 bruto. Bij de uitbetaling gaat daar nog loonheffing af.

Schrappen levert in 2039 ruim €4,3 miljard op

Het grootste deel van het rapport gaat over belastingvoordelen voor ouderen. Voor de volledigheid rekende de werkgroep ook twee harde bezuinigingen op de AOW zelf door. Het vakantiegeld helemaal afschaffen levert in 2039 ruim €4,3 miljard op.

De tweede optie gaat verder: de AOW zelf verlagen, richting het niveau van de bijstand. Die bezuiniging loopt op tot €8,2 miljard in 2049. Dit zijn opbrengsten ver in de toekomst, geen geld dat volgend jaar al binnenkomt.

Waarom de ambtenaren het toch afraden

De werkgroep raadt allebei die routes nadrukkelijk af. Ouderen met de kleinste portemonnee zouden er het hardst op achteruitgaan. Wie alleen AOW heeft of een klein pensioen, kan het vakantiegeld in mei het slechtst missen.

Een groot deel van die groep zou daarna alsnog bij de SVB moeten aankloppen voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dat is een aanvulling op bijstandsniveau voor ouderen die onder het sociaal minimum uitkomen. Het probleem verschuift dan dus naar een andere regeling.

Ook AOW'ers die in het buitenland wonen, zouden het merken. Thailandblog merkt op dat de SVB de AOW daar gewoon uitbetaalt, dus een ingreep in de AOW zelf raakt hen net zo goed.

Wat de bedragen niet zeggen

De €4,3 miljard en de €8,2 miljard komen uit een menu van 32 beleidsopties. Het zijn rekenresultaten, geen voorstellen. De bedragen per persoon hierboven zijn ons eigen rekenvoorbeeld op basis van de SVB-tarieven.

Het vakantiegeld van mei 2027 bouw je op van mei 2026 tot en met april 2027. De bedragen die vanaf januari gelden, zet de SVB eind december op haar site. Het precieze bedrag dat je in mei krijgt, staat dus nog niet vast.

Verandert er nu iets?

Nee. Je maandelijkse AOW-betaling blijft hetzelfde, en ook voor 2027 is er nog niets besloten. Het kabinet reageert begin 2027 op het rapport. Pas dan wordt duidelijk welke opties de politiek echt overweegt.

Hoeveel bruto vakantiegeld je tot nu toe hebt opgebouwd, zie je bij de SVB.

Op een rij