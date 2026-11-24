Er is al een flink pak sneeuw gevallen in de Alpen. De eerste skifanaten hebben de auto, inclusief skibox op het dak, alweer volgeladen voor een heerlijke week op de lange latten. Let wel op de bandenset, want wat jij ziet als winterbanden , daar kan de Duitse politie anders over denken. Staat er alleen M+S op de flank, dan tellen ze bij onze oosterburen niet meer als winterband.

Welke banden tellen in Duitsland als winterband?

Alleen banden met het Alpine-symbool: een berg met drie toppen en een sneeuwvlok erin, ook wel 3PMSF genoemd. Dat geldt sinds 1 oktober 2024 voor winterbanden én voor all-seasonbanden, schrijven Autohaus en Autozeitung

De letters M+S, van modder en sneeuw, zijn een verklaring van de fabrikant zelf. Het Alpine-symbool krijgt een band pas na een test op sneeuw. Banden met alleen M+S die tot en met 2017 zijn gemaakt, mochten nog tot 30 september 2024. Die overgangstermijn is voorbij.

Moet je in Duitsland altijd winterbanden hebben?

Nee. Duitsland kent een situatieve plicht: bij ijzel, sneeuw, sneeuwmodder of rijp op de weg moet je auto winterbanden hebben. Dat staat in paragraaf 2 van de Duitse verkeerswet, de StVO. Op een droge snelweg in november is er niets aan de hand. De vuistregel “van oktober tot Pasen” heeft geen wettelijke waarde, schrijft Autozeitung.

Hoe hoog is de boete?

Rijd je bij winterweer op de verkeerde banden, dan kost dat volgens de Duitse boetecatalogus:

Situatie Boete Zonder winterbanden bij winterweer €60 Je hindert ander verkeer €80 Je brengt anderen in gevaar €100 Je veroorzaakt een ongeluk €12 Als eigenaar laat je het toe €75

Bij elke overtreding hoort een punt in Flensburg, het Duitse puntenregister. Op je Nederlandse rijbewijs komt dat punt niet; strafpunten gelden alleen in het land dat ze geeft, volgens de ANWB. Zwaarder weegt de verzekering: na een ongeluk op de verkeerde banden kan een verzekeraar de uitkering verlagen wegens grove nalatigheid, schrijft Auto Bild

En in Oostenrijk?

Oostenrijk is strenger in de periode: van 1 november tot 15 april moet je auto bij sneeuw, sneeuwmodder of ijs winterklaar zijn. Winterbanden moeten daar minstens 4 millimeter profiel hebben. Breng je anderen in gevaar, dan kan de boete oplopen tot €5.000. De bedragen per land staan in het stuk over winterbandenboetes op wintersport

Zo check je je banden in tien seconden

Zoek op de flank van elke band naar het bergje met de sneeuwvlok. Zie je alleen M+S, dan is het in Duitsland geen winterband.

Kijk ook bij all-seasonbanden; lang niet alle oudere exemplaren hebben het symbool.

Meet het profiel: voor Oostenrijk is 4 millimeter de grens.

Rijd je in Nederland op zomerbanden, check dan ook of je verzekerd bent als het gaat vriezen.

Zet sneeuwkettingen in de auto als je naar de bergen gaat; in Oostenrijk kunnen borden ze verplicht stellen.

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