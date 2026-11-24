De testpanelleden wisten het zeker: deze pindakaas is van een bekend merk. Maar nee, het waren juist de huismerken die hoog scoorden. In een uitgebreide blindtest van Foodies haalde geen enkel A-merk het podium.

Het tijdschrift kocht tien potten gewone pindakaas bij Aldi, Lidl, Jumbo, Coop, Plus en Albert Heijn. De redactie schepte elke pot over in een wit schaaltje, zodat het panel niet zag wat het at. Er werd op drie manieren geproefd: puur, op een cracker en op wit brood

Het huismerk van Plus wint, Calvé wordt vierde

Plek Pindakaas Cijfer Prijs ten tijde van de test 1 Plus pindakaas naturel 8,2 €2,19 (350 g) 2 Helaes pindakaas (Aldi) 7,9 €1,99 (350 g) 3 AH smeuïge pindakaas 7,4 €2,49 (350 g) 4 Calvé pindakaas 7,1 €2,80 tot €2,89 (350 g) 5 AH pindakaas naturel 6,9 €2,19 (600 g) 6 Jumbo pindakaas naturel 6,8 €1,99 (350 g) 7 Vita D’or pindakaas (Lidl) 6,2 €2,49 (600 g) 8 Skippy creamy 5,8 €4,54 tot €4,59 (340 g) 9 Smeris pindakaas regulier 5,6 €2,89 (300 g) 10 Mister Kitchen’s creamy 5,4 €3,95 (300 g)

“Volgens ons testpanel is Plus pindakaas naturel de beste pindakaas uit de supermarkt”, schrijft Foodies. De twee duurste potten per kilo, van Skippy en Mister Kitchen’s, eindigden onderaan. De test is van 2024, de prijzen ook.

Pindakaas staat daarin niet alleen. Ook bij blindtests met paprikachips uit de supermarkt eindigt het huismerk vaak bovenaan. De Consumentenbond legde in oktober 2025 negentien eigen voedingstests van de afgelopen vijf jaar naast elkaar. In driekwart daarvan vonden de proevers het huismerk lekkerder dan het A-merk.

Calvé kost nu ruim vier keer zoveel per kilo

In de test kostte een pot Calvé nog €2,80 tot €2,89. Bij Albert Heijn staat de gewone Calvé-pindakaas van 350 gram nu op €3,49, bijna €10 per kilo. De AH smeuïge pindakaas, die in de blindtest boven Calvé eindigde, kost €2,49 per pot. De AH pindakaas naturel in de pot van 600 gram kost €1,34, zo’n €2,23 per kilo.

Een huishouden dat elke twee weken een pot van 350 gram leegeet, gebruikt ruim 9 kilo per jaar. Dat kost bij de huidige AH-prijzen:

Calvé: ongeveer €91 per jaar.

AH smeuïge pindakaas: ongeveer €65 per jaar, €26 minder.

AH pindakaas naturel: ongeveer €20 per jaar, €70 minder. In de blindtest kreeg die pot een 6,9, Calvé een 7,1.

Geen enkel A-merk was goedkoper dan het huismerk, zelfs niet als het in de aanbieding is. - Consumentenbond

Ook een pindakaasexpert was niet onder de indruk van Calvé

Michiel Vos, eigenaar van een pindakaaswinkel in Amsterdam, proefde voor AD Koken & Eten met drie collega’s blind een reeks pindakazen met stukjes noot. De AH 100% pindakaas won met een 8. Calvé extra crunchy kreeg een 5,5: te weinig pindasmaak, te zout en de vetste van de test. Alleen Whole Earth crunchy scoorde met een 5 lager.

Vos had moeite met de stevige pindakaas van Calvé, Aldi en Jumbo, zo schrijft 24Kitchen , dat de test overnam.

Het lijkt totaal niet op het papje wat je krijgt als je pinda's maalt. - Michiel Vos, eigenaar van een pindakaaswinkel in Amsterdam

Duitse test: goede pindakaas vanaf 57 cent per 100 gram

Stiftung Warentest, de Duitse tegenhanger van de Consumentenbond, keurde in 2023 21 potten pindakaas. Geen enkele kreeg ‘zeer goed’, veertien kregen ‘goed’. Daar zaten de huismerken van Aldi, Lidl en Edeka tussen, voor €1,99 per pot van 350 gram. “Er zijn al veel aanraders vanaf 57 cent per 100 gram”, schrijft de consumentenorganisatie

Een huismerk is geen garantie. De biologische pindakaas van het Duitse Rewe kreeg een ‘voldoende’ voor schadelijke stoffen: er zaten aromatische minerale-oliekoolwaterstoffen in, stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Check dit voor je een pot pakt

Kijk naar de kiloprijs op het schapkaartje, niet naar de prijs per pot. Een grote pot huismerk is vaak het voordeligst.

Probeer eerst het huismerk van je eigen supermarkt. In beide Nederlandse blindtests eindigde Calvé onder huismerken.

Lees op het etiket wat er naast pinda’s in zit: suiker, zout of palmolie.

100% pindakaas zonder toegevoegd zout, suiker of extra vet past volgens de Consumentenbond in de Schijf van Vijf. Roer de olielaag er wel even door.

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