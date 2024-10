Airbus voert winst fors op en handhaaft leveringsdoel vliegtuigen

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft zijn winst afgelopen kwartaal met ruim een vijfde opgevoerd tot net iets minder dan 1 miljard euro. De rivaal van Boeing heeft sinds het begin van het jaar 497 vliegtuigen afgeleverd en houdt vast aan zijn eerdere prognose om dit jaar in totaal 770 toestellen af te leveren, ondanks enkele strubbelingen met leveranciers.

Door vast te houden aan het leveringsdoel voor het hele jaar, laat Airbus zien vertrouwen te hebben in het kunnen versnellen van de productie in de laatste maanden van 2024. Verscheidene analisten hadden verwacht dat het bedrijf de doelstelling naar beneden zou bijstellen, aangezien er voor het behalen daarvan nog best veel toestellen uit de fabriek moeten rollen.

De omzet is in het derde kwartaal opgelopen tot 15,7 miljard euro, bijna 6 procent meer dan een jaar eerder in de boeken ging. 's Werelds grootste vliegtuigbouwer kan nieuwe toestellen momenteel eigenlijk niet snel genoeg produceren om aan de vraag te voldoen, nu luchtvaartmaatschappijen hun vloten moderniseren met zuinigere vliegtuigen.

Concurrent Boeing gaat juist door een moeilijke periode. Het Amerikaanse concern wordt gehinderd door een grote staking in zijn fabrieken rond Seattle, waardoor de productie van de veel gebruikte 737 Max is stilgelegd. De productie was al vertraagd door toezichthouders om de kwaliteit te verbeteren nadat in januari een deurpaneel van een Boeing-toestel was losgeraakt tijdens een vlucht.