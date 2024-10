Strategiedirecteur Schiphol vertrekt na 'verschil van inzicht'

SCHIPHOL (ANP) - Strategiedirecteur Richard Emmerink is na een "verschil van inzicht" vertrokken bij Schiphol. Dat bevestigt de luchthaven na berichtgeving door de Volkskrant.

Volgens de krant had Emmerink juist veel oog voor de verduurzaming van de luchtvaart en de positie van omwonenden. Zo zou hij zich binnen Schiphol hard hebben gemaakt voor een afstandsafhankelijke vliegtaks en een nachtsluiting. Zijn plotse vertrek zou onderstrepen dat er een nieuw beleid is sinds het vertrek van interim-topman Ruud Sondag eerder dit jaar.

Op dergelijke zaken wil een woordvoerder van Schiphol niet ingaan. Over de opvolging van Emmerink is ook nog niets bekend. "Het is allemaal nog erg vers", laat de zegsman weten.

Schiphol staat sinds juni onder leiding van Pieter van Oord. Hij kondigde afgelopen zomer al voor miljarden euro's aan investeringen aan in de luchthaven. Zo wil hij de infrastructuur verbeteren en de faciliteiten voor passagiers en medewerkers vernieuwen. Ook zei hij tijdens een persconferentie in augustus dat Schiphol volgend jaar waarschijnlijk voor het eerst meer passagiers telt dan voor de coronacrisis. "Je ziet dat mensen willen vliegen", gaf hij daarbij aan.