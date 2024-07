Airbus wacht grote Filipijnse order van 24 miljard dollar

PASAY (ANP/BLOOMBERG) - De Filipijnse lowbudgetmaatschappij Cebu Pacific Air wil 152 toestellen van Airbus bestellen voor 24 miljard dollar (bijna 22,4 miljard euro). Volgens de vliegmaatschappij uit de stad Pasay hebben de bedrijven hiervoor een overeenkomst onder voorbehoud bereikt.

Het is volgens Cebu de grootste order van een Filipijnse luchtvaartmaatschappij ooit. De vliegmaatschappij koopt in eerste instantie 102 A321neo-toestellen met de optie er 50 vliegtuigen bij te kopen. Topman Mike Szucs van Cebu zegt dat de deal een grote mijlpaal voor de luchtvaart in het Aziatische land is als deze definitief wordt.

De luchtvaartmaatschappij heeft al ongeveer 85 toestellen van Airbus in haar vloot. Voor de nieuwe order zou Cebu ook naar Boeing hebben gekeken. Deze vliegtuigfabrikant ligt sinds begin dit jaar onder een vergrootglas nadat een Boeing-toestel kort na het opstijgen een deurpaneel verloor.