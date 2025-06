Ruzie bij NSC wie de baas mag worden

Maar Pieter probeert weer rustig te worden in Twente, dus moet er een nieuwe leider komen. Dat zou Nicolien van Vroonhoven worden. Maar eerst ging ze twijfelen (uiteraard) en toen besloot ze het toch maar niet te doen.





De logische tegenkandidaat was Eddy Van Hijum. Maar nog voor hij zich beschikbaar had gesteld, meldde zich al een rivaal: Diederik Boomsma. Hij is vertegenwoordiger van de uiterste rechte vleugel van de partij. Ooit flirtte hij met Forum. Hij wil ook graag de vluchtelingenverdragen opzeggen. En illegale vluchtelingen enkelbanden omdoen. Zodat iedereen kan zien dat het slechte mens zijn.





De twee kampen in de partij – het kamp Boomsma en het kamp van Hijum - hebben nu slaande, meldt het AD.

NSC is zo wat de enige partij waar volkomen onduidelijk is wie de lijsttrekker wordt. Bij vorige verkiezingen was dat geen vraag: NSC was toen Pieter Omtzigt