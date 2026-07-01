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Airco’s: 50 procent meer stroomverbruik in avondpiek hittegolf

Economie
door Redactie
woensdag, 01 juli 2026 om 7:51
bijgewerkt om woensdag, 01 juli 2026 om 7:58
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Huishoudens hebben tijdens de afgelopen hittegolf flink meer stroom verbruikt dan op koelere dagen door het gebruik van ventilatoren en airco's en doordat koelkasten harder moesten werken. Dat meldt energieleverancier Essent. In de avond was er zelfs een piek van 50 procent meer stroomverbruik. Dat is volgens Essent vooral te verklaren door airconditioners, omdat er daar de afgelopen jaren veel van zijn geïnstalleerd.
Essent vergeleek het netto-elektriciteitsverbruik van klanten op 25 juni, toen het in De Bilt 32 graden werd, met dat op 16 juni, toen het met 23 graden ruim 9 graden koeler was. Essent zegt dat overdag het effect van temperatuur op het verbruik lastiger is te zien, omdat de hoeveelheid zonne-energie die huishoudens zelf opwekken en direct verbruiken sterk varieert. In de avond en nacht speelt zonneproductie nauwelijks nog een rol en is temperatuur de belangrijkste verklaring voor het hogere verbruik.
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