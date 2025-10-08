ECONOMIE
Airport Weeze verwacht duizenden extra vakantiegangers

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 10:21
WEEZE (ANP) - Airport Weeze verwacht de komende weken in de herfstvakantieperiode 132.000 passagiers. Dat zijn ongeveer 7000 mensen meer dan vorig jaar voor de Duitse luchthaven.
Door zijn ligging, net over de grens bij Venray, wordt Airport Weeze ook vaak door Nederlanders gebruikt. Omdat de vakanties in Nederland en Duitsland niet exact samenvallen, duurt de herfstvakantieperiode in Weeze doorgaans wat langer.
Voor de herfstvakantieperiode staan 766 vluchten gepland. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar geleden. Volgens de luchthaven zijn vooral zonbestemmingen rond de Middellandse Zee in trek bij de mensen die komende weken gebruikmaken van het vliegveld.
Mallorca staat met 38 vluchten op de eerste plaats. Naar andere Spaanse bestemmingen gaan relatief ook veel vluchten. Volgens een woordvoerder is het vliegveld "goed voorbereid" op de drukte. Wel raadt hij reizigers aan op tijd naar de luchthaven te komen.
