ProRail: Nederland niet goed voorbereid op sabotage op het spoor

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 10:27
anp081025095 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse spoor is gebouwd op efficiency en niet op weerbaarheid. Daardoor is het niet bestand tegen sabotage, stelt ProRail-topman John Voppen in De Telegraaf.
De uitspraken van Voppen zijn een reactie op waarschuwingen uit Oekraïne, schrijft de krant. De strategisch directeur van de Oekraïense spoorwegen heeft er bij Europese collega's op aangedrongen meer aandacht te schenken aan de weerbaarheid van hun spoorwegen.
Voppen stelt dat ProRail "volop bezig is" met dreigingen, maar niet snel genoeg kan schakelen bij sabotage-incidenten. "Dan moet je de situatie snel kunnen oplossen. Daar is ons systeem niet op gebouwd. Je zult nú moeten investeren als je weerbaar wil worden."
"Ook ons spoor moet weerbaar zijn", reageert demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD) op X. Hij heeft daarom Christophe van der Maat gevraagd naar de weerbaarheid en militaire mobiliteit op het spoor te kijken. Van der Maat was eerder staatssecretaris van Defensie.
