AkzoNobel verkoopt minder coatings door 'economische onzekerheid'

AMSTERDAM (ANP) - Verf- en coatingconcern AkzoNobel heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar minder verf en coatings verkocht. De onderneming wijt dat onder andere aan "macro-economische onzekerheid" in Noord-Amerika. Het bedrijf achter merken als Flexa en Sikkens werd tegelijkertijd winstgevender dankzij kostenbesparingen, waarbij vorig jaar 1800 banen verloren gingen.

De omzet kwam in het vierde kwartaal uit op bijna 2,4 miljard euro, 9 procent minder dan een jaar eerder. Als ongunstige wisselkoersen en de recente verkoop van Indiase activiteiten niet worden meegerekend, is dat een daling van 1 procent.

De economische onzekerheid in Noord-Amerika raakte met name de divisie die coatings verkoopt. Klanten uit de industrie en autofabrikanten worden voorzichtiger door het grillige handels- en importheffingenbeleid van de Verenigde Staten en de reacties van andere landen daarop. Ook de omzet van de verfdivisie van AkzoNobel daalde, doordat het bedrijf minder verf verkocht in Latijns-Amerika.

Winstmarge omhoog

Dankzij kostenbesparingen ging de winstmarge wel omhoog. De nettowinst kwam uit op 598 miljoen euro, tegenover 21 miljoen euro een jaar eerder. Dit veel hogere resultaat was te danken aan de verkoop van Indiase onderdelen. Dat compenseerde ook voor de honderden miljoenen euro's die AkzoNobel apart heeft gezet voor een slepende rechtszaak in Australië, waar het aansprakelijk wordt gehouden voor schade aan pijpleidingen van een gasproject.

AkzoNobel kondigde vorig jaar aan te fuseren met zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta. De verwachting is nog altijd dat die deal eind dit jaar of begin 2027 is afgerond.