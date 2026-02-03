ECONOMIE
Voorzichtig herstel prijzen goud en zilver na enorme daling

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 8:03
anp030226042 1
SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De prijzen van goud en zilver lieten dinsdag voorzichtig herstel zien van de enorme prijsdalingen eerder. De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg in Singapore met ruim 4 procent tot meer dan 4800 dollar en zilver werd 7 procent duurder op ruim 82 dollar. Waarschijnlijk slaan koopjesjagers hun slag door te profiteren van de fors lagere prijzen.
Op maandag daalde goud nog 5 procent in prijs en vrijdag was er zelfs een verlies van 10 procent. Zilver werd maandag 7 procent goedkoper na de historische prijsval van bijna 30 procent op vrijdag. Daarvoor tikten de edelmetalen nog nieuwe records aan, vooral gestuwd door onzekerheid op de financiële markten en de geopolitieke spanningen waardoor beleggers veilig geachte investeringen zoeken zoals goud en zilver. De goedkopere dollar zorgde daarnaast voor een grotere vraag naar goud van buitenlandse investeerders.
Kenners van Deutsche Bank zeggen dat de prijsval overdreven was en dat de fundamenten op de goudmarkt onveranderd blijven. De bank handhaaft zijn verwachting dat de goudprijs door kan stijgen tot 6000 dollar.
