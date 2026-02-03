Iraanse minister gaat zich voorbereiden op gesprekken met VS

TEHERAN (ANP/RTR) - De president van Iran, Masoud Pezeshkian, heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om "zich voor te bereiden" op onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat meldt Pezeshkian dinsdagochtend op X na "verzoeken van bevriende regeringen in de regio".

Diplomaten meldden maandag al dat Iran en de VS van plan zijn later deze week in Turkije hun onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma te hervatten. Volgens een diplomaat doen ook vertegenwoordigers van onder meer Saudi-Arabië en Egypte mee.

Pezeshkian stelt dat onderhandelingen alleen mogelijk zijn in wat hij een "geschikte omgeving" noemt, "vrij van bedreigingen en onredelijke verwachtingen". Hij heeft zijn minister opdracht gegeven "eerlijke en gelijkwaardige onderhandelingen" na te streven, gebaseerd op "de principes van waardigheid, voorzichtigheid en opportuniteit" en "binnen het kader van onze nationale belangen".

Dreiging nieuwe aanvallen

De VS bombardeerden afgelopen zomer al nucleaire faciliteiten in Iran en president Donald Trump heeft gedreigd om het land opnieuw aan te vallen. Hij zet Teheran openlijk onder druk om snel een deal te sluiten en heeft een vloot met militaire schepen naar de regio gestuurd.

Iran zei eerder zich niet te laten intimideren, maar wel bereid te zijn om te praten.

De gesprekken over het Iraanse atoomprogramma zitten al jaren in een impasse. In 2015 werd een deal gesloten over het inperken van Irans nucleaire activiteiten, in ruil voor sanctieverlaging. Maar in 2018 trok Trump zijn land terug uit de overeenkomst.