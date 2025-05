AkzoNobel wil verffabriek in Wapenveld sluiten

AMSTERDAM (ANP) - Verffabrikant AkzoNobel wil zijn fabrieken in de Gelderse plaats Wapenveld en in het Belgische Machelen sluiten. Bij die locaties werken in totaal bijna 280 medewerkers. De ingreep maakt deel uit van een "meerjarig industrieel transformatieplan", stelt het bedrijf. Daarbij wil AkzoNobel de productie naar andere landen verplaatsen.

AkzoNobel gaat in gesprek met de ondernemingsraden en vakbonden over de gevolgen voor het personeel, laat een woordvoerder weten. Het is nog niet bekend wanneer de locaties sluiten.