Richard Krajicek openhartig over operatie: ‘Bang dat ik zou overlijden’

Toernooidirecteur Richard Krajicek stond 29 jaar geleden als trotse kampioen met de beker in zijn handen op het heilige gras van Wimbledon. Gisteravond schoof hij aan bij Humberto en vertelde vrijuit over de fysieke en mentale strijd die hij voerde in aanloop naar de bijzondere, levensreddende hartoperatie die hij dit jaar onderging.

Een topsporter kent spanning en druk, maar wat Richard voelde vóór zijn operatie ging veel verder dan wedstrijdstress. "Ik was bang dat ik vlak voor de operatie zou overlijden", zegt hij openhartig. Niet de operatie zelf, maar juist het moment ervoor joeg hem de meeste angst aan. Ook het gevaar van ziekenhuisinfecties hield hem flink bezig.

PEARS-operatie

De beste grastennisser die ons land ooit heeft voortgebracht kreeg een zware ingreep voor zijn kiezen. Voor de zogeheten PEARS-operatie – waarbij het hart wordt ondersteund met een speciaal kunststof implantaat – werd Richard van zijn hals tot aan zijn navel opengesneden.

In aanloop naar de operatie probeerde Krajicek zich zowel lichamelijk als mentaal zo goed mogelijk voor te bereiden. De wekelijkse fietstocht naar Limburg moest hij laten schieten, maar hij vond een alternatief. "Ik ben fanatiek aan de Pilates geslagen", vertelt hij met een glimlach. Een sporter blijft een sporter, zelfs als het lichaam tijdelijk in de wachtstand moet.

Plafonddienst

Na de operatie werd rust het sleutelwoord. Gedwongen rust zelfs: Krajicek lag de eerste weken twintig uur per dag op bed. "Ik leerde een nieuw woord: plafonddienst", grapt hij, refererend aan de verstoorde nachten waarin hij vooral naar het plafond lag te staren.

Maar de nuchtere discipline van de topsporter zat er nog steeds in. “Je verliest, fysiek, veel meer als je te vroeg te veel wilt, dus je kunt beter rust houden.”

Bijzonder weerzien op Wimbledon

Inmiddels is de blik van Krajicek weer vooruit gericht. Binnenkort vertrekt hij naar Londen voor de finale van Wimbledon, een plek die voor hem vol herinneringen zit. Daar staat hem nog iets bijzonders te wachten: een ontmoeting met Tal Golesworthy, de Britse ingenieur die de PEARS-techniek ontwikkelde. "Hij was zelf de allereerste patiënt. Ik ben patiënt nummer 1338", maakt Richard duidelijk.