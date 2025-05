Wiebes sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Burgos

POZA DE LA SAL (ANP) - Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos op haar naam geschreven. De Europees kampioene van SD Worx - Protime was na 125 kilometer tussen Burgos en Poza de la Sal de beste in de sprint. Ze bleef de Italiaanse Elisa Balsamo en ploeggenote en wereldkampioene Lotte Kopecky uit België voor.

Wiebes en Kopecky maakten eerder ook deel uit van een kopgroep, nadat de vroege vluchtsters waren teruggepakt. Maar de groep met verder ook Elisa Longo Borghini werd weer teruggepakt. In de slotfase probeerde de Zwitserse Steffi Häberlin van SD Worx het met de Franse Célia Gery, maar het duo werd bijgehaald met nog een kilometer te gaan. Kopecky begon de sprint, maar had Balsamo in haar wiel. Die kwam er nog overheen, maar Wiebes was nog iets sneller.

Wiebes is ook de eerste leider in het algemeen klassement. De Ronde van Burgos duurt tot en met zondag.